20-летний моряк из Одессы погиб во время пожара на контейнеровозе MSС Messina, идущем из Шри-Ланки

Пожар произошел на корабле еще 25 июня, с тех пор экипаж находится без связи, электричества и пресной воды. Тело погибшего моряка остается на судне.

На судне MSС Messina, на борту которого находились одесские моряки, произошел пожар в машинном отделении, в результате которого погиб 20-летний житель Одессы, сообщает издание Seafarers Journal. Всего на момент ЧП на корабле были 28 членов экипажа.

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Судно под флагом Либерии направлялось из Шри-Ланки в Сингапур, и инцидент случился на полпути между Шри-Ланкой и Малаккским заливом. В экипаж, по предварительным данным, входили граждане Украины.

По информации в соцсетях, для погибшего моряка это был второй рейс. Остальные члены экипажа до сих пор находятся на аварийном судне. С 25 июня, дня, когда произошел пожар, люди без связи.

Как пишет Vgorode-Одесса, родственница одного из моряков рассказала, что экипаж погасил огонь своими силами с помощью углекислого газа. Из-за пожара на судне расплавились личные вещи экипажа и провизия, сгорели многие каюты. Она добавила, что украинцам не была предоставлена медпомощь. Сейчас на судне работает лишь аварийная навигация, электричества нет, а моряки вынуждены спать на палубе и мыться под дождем. Пресной воды на корабле нет, утверждает женщина, и моряки питаются исключительно сухпайком.

По состоянию на 27 июня корабль, на котором случился инцидент, буксировало судно TC Vigor в сопровождении контейнеровоза MSC Deila к Малаккскому проливу.

Спикер украинского МИДа Олег Николенко уже отреагировал на информацию о случившемся. Он написал в Twitter, что глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба "поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSC Messina, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины".

Фото: Скриншот

Контейнеровоз MSC Messina был построен в 1995 году. Его длина – 299,95 метра, а ширина – 37,1 метра. Раньше он ходил под китайским флагом, однако потом был продан Средиземноморской судоходной компании, являющейся вторым по величине контейнерным оператором в мире.

Напомним, в начале июня в Оманском заливе, неподалеку от иранского порта Джаск загорелось и затонуло судно "Харг", самый большой корабль иранского военно-морского флота. Пылающее судно было замечено со спутников Национального управления по исследованию океанов и атмосферы, которое отслеживает пожары из космоса.