20-річний моряк із Одеси загинув під час пожежі на контейнеровозі MSС Messina, що ішов зі Шрі-Ланки

Пожежа сталася на кораблі ще 25 червня, відтоді екіпаж перебуває без зв'язку, електрики і прісної води. Тіло загиблого моряка залишається на судні.

На судні MSС Messina, на борту якого перебували одеські моряки, сталася пожежа в машинному відділенні, в результаті якої загинув 20-річний житель Одеси, повідомляє видання Seafarers Journal. Всього на момент НП на кораблі були 28 членів екіпажу.

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Судно під прапором Ліберії прямувало зі Шрі-Ланки до Сінгапуру, й інцидент трапився на півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккскою затокою. До екіпажу, за попередніми даними, входили громадяни України.

За інформацією в соцмережах, для загиблого моряка це був другий рейс. Решта членів екіпажу досі перебуває на аварійному судні. З 25 червня, дня, коли сталася пожежа, люди без зв'язку.

Як пише Vgorode-Одеса, родичка одного з моряків розповіла, що екіпаж погасив вогонь своїми силами за допомогою вуглекислого газу. Через пожежу на судні розплавилися особисті речі екіпажу і провізія, згоріли багато кают. Вона додала, що українцям не була надана медична допомога. Зараз на судні працює лише аварійна навігація, електрики немає, а моряки змушені спати на палубі і митися під дощем. Прісної води на кораблі немає, стверджує жінка, і моряки харчуються виключно сухпайком.

Станом на 27 червня корабель, на якому стався інцидент, буксирує судно TC Vigor у супроводі контейнеровоза MSC Deila до Малакськоъ протоки.

Спікер українського МЗС Олег Ніколенко вже відреагував на інформацію про те, що трапилося. Він написав в Twitter, що глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба "доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC Messina, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України".

Фото: Скриншот

Контейнеровоз MSC Messina був побудований в 1995 році. Його довжина – 299,95 метра, а ширина – 37,1 метра. Раніше він ходив під китайським прапором, проте потім був проданий Середземноморській судноплавній компанії, яка є другим за величиною контейнерним оператором у світі.

Нагадаємо, на початку червня в затоці Омана, неподалік від іранського порту Джаськ загорілося і затонуло судно "Харг", найбільший корабель іранського військово-морського флоту. Палаюче судно було помічено із супутників Національного управління з дослідження океанів і атмосфери, яке відстежує пожежі з космосу.