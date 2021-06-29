Во Львове будут судить граждан Турции за рекордную партию героина на 2,3 млрд гривен (фото)

Иностранные граждане под видом риса транспортировали партию наркотиков на Западную Украину, чтобы потом переправить ее в страны Евросоюза.

Четырех граждан Турции будут судить в Украине за контрабанду рекордной партии героина на 2,3 млрд гривен, которую привезли из Пакистана, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В суд был направлен обвинительный акт в отношении четырех иностранных граждан, которые через Украину в ЕС пытались провезти наркотические средства в особо крупных размерах.

Как утверждают силовики, обвиняемые граждане Турции контрабандой ввезли из Пакистана в Украину рекордную партию героина общей стоимостью 2,3 млрд гривен. Наркотические средства они транспортировали в западные области под видом риса с целью последующей переправки в страны Европейского Союза.

Обыски проводили во Львове, в ходе которых правоохранители обнаружили свыше 1 тонны героина. Досудебное расследование проводили сотрудники УСБУ во Львовской области и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Гражданам Турции предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] Контрабанда героина во Львове Фото: lviv.gp.gov.ua

[ + – ] Контрабанда героина во Львове Фото: lviv.gp.gov.ua

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