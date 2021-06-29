У Львові судитимуть громадян Туреччини за рекордну партію героїну на 2,3 млрд гривень (фото)

Іноземні громадяни під виглядом рису транспортували партію наркотиків на Західну Україну, щоб потім переправити її в країни Євросоюзу.

Чотирьох громадян Туреччини судитимуть в Україні за контрабанду рекордної партії героїну на 2,3 млрд гривень, яку привезли з Пакистану, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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До суду був надісланий обвинувальний акт проти чотирьох іноземних громадян, які через Україну в ЄС намагалися провезти наркотичні засоби в особливо великих розмірах.

Як стверджують силовики, обвинувачені громадяни Туреччини контрабандою ввезли з Пакистану в Україну рекордну партію героїну загальною вартістю 2,3 млрд гривень. Наркотичні засоби вони транспортували в західні області під виглядом рису з метою подальшого переправлення до країн Європейського Союзу.

Обшуки проводили у Львові, в процесі яких правоохоронці знайшли понад 1 тонну героїну. Досудове розслідування проводили співробітники УСБУ у Львівській області та ГУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Громадянам Туреччини предʼявлені звинувачення за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

[ + – ] Контрабанда героїну у Львові Фото: lviv.gp.gov.ua

[ + – ] Контрабанда героїну у Львові Фото: lviv.gp.gov.ua

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