Хвалил Басту и осуждал вышиванки: Fozzy Group уволила менеджера Баранского после скандала

Блогер Слава Баранский удалил свои посты в соцсетях, но это не помогло ему сохранить работу в одном из крупнейших ритейлеров Украины.

Fozzy Group уволила маркетингового директора одного из стартапов Вячеслава Баранского из-за высказываний в социальных сетях. О таком решении пресс-служба компании написала в Facebook 29 июня.

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Представители Fozzy Group заявили, что не разделяют смысл и форму высказываний Славы Баранского, которые вызвали негодование общественности. Во вторник руководители провели со скандальным топ-менеджером встречу, в ходе которой решили прекратить сотрудничество.

Сейчас Слава Баранский ограничил доступ к своим страницам в Instagram и Facebook, однако бывший руководитель одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко ранее обнародовал в своем блоге скриншоты публикаций. Так в своих сториз менеджер хвалил российского рэпера Басту, который недавно дал концерты в Украине.

"Красава, Баста. Сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села", — отметил экс-сотрудник Fozzy Group.

Слава Баранский также раскритиковал украинскую традицию ношения вышиванок: "Радует, что год от года е*анутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое".

[ + – ] Пост Славы Баранского о Басте [ + – ] Пост Славы Баранского о вышиванках [ + – ] Пост Славы Баранского о Моргенштерне [ + – ] Пост Славы Баранского о развитии Украины

В социальных сетях Славу Баранского называли директором по маркетингу непосредственно Fozzy Group, что оказалось ошибкой. В своей публикации компания подчеркнула, что мужчина присоединился к команде в качестве директора одного из стартапов около 4 месяцев назад. 28 июня торгово-промышленная группа начала служебное расследование из-за общественного резонанса и отстранила Славу Баранского от исполнения обязанностей, пока на следующий день не приняла решение об увольнении.

Fozzy Group – второй по обороту и размеру сети ритейлер в Украине, его опережает только "АТБ". Ему принадлежит 690 торговых точек по всей Украине: супермаркеты "Сильпо", гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины электроники Ringoo.

Ранее писали, что владелец "Сильпо" Fozzy Group хочет купить активы сети "Фуршет". Группа обратилась в Антимонопольный комитет и уже получили разрешение на покупку магазинов в 21 городе.

Сотрудницу "Укрпочты" уволили из-за языкового скандала в Кривом Роге. В сети появилось видео из отделения, в котором заведующая разговаривала с клиентом на русском языке, несмотря на требование перейти на украинский, а также нахамила ему.