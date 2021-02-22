Сотрудницу "Укрпочты" уволили за нарушение "языкового закона" (видео)

На этот раз языковой скандал произошел в Кривом Роге

В Кривом Роге уволили сотрудницу "Укрпочты", которая общалась с клиентом по-русски, несмотря на то, что он требовал перейти на украинский язык.

На кадрах видно, что заместитель заведующего почтового отделения сидела на рабочем месте без маски, представиться не захотела, также отказалась обслуживать мужчину на государственном языке.

Кроме того, женщина хамила клиенту, запрещала ему снимать инцидент на видео и выгоняла мужчину из помещения "Укрпочты".

[ + – ] Языковой скандал в Кривом Роге

По данным сообщества "Кривой Рог online" в Facebook, в "Укрпочте" приняли решение уволить сотрудницу за нарушение закона и противоэпидемических норм, связанных с пандемией коронавируса.

[ + – ] Сообщение об увольнении сотрудницы Укрпочты

Ранее в Днепре уволили сотрудницу кафе, которая не смогла обслужить клиентку на украинском языке, сообщив той, что его не знает.

А в одном из супермаркетов Novus в Киеве кассира уволили за то, что она отказалась обслуживать покупательницу на украинском языке.

Фокус сообщал, что 20 февраля во время матча ФК "Львов" и ФК "Колос", который проходил во Львове, произошел языковой скандал.