В Днепре уволили баристу, которая не знала украинского языка

Клиентка скрыто записала, как ее обслужили на русском, затем опубликовала свою видеозапись в соцсетях и позаботилась об ее широкой огласке.

В Днепре уволили сотрудницу кафе, которая не смогла обслужить клиентку на украинском языке, сообщив той, что просто его не знает.

Как сообщает местный сайт "49000" инцидент произошел в кафетерии "Coffein", куда на днях пришла жительница Днепра Анна Счасная-Гарус, заказала кофе и попросила пирожное к напитку. Бариста, которая ее обслуживала, сообщила клиентке, что не понимает значение слова "тістечко", поскольку приехала из России, а будучи там – не учила украинского языка.

"Может быть уже пришло время? Вы же в Украине уже находитесь. Пора изучить украинский язык", – заявила клиентка, которой ее собеседница в это время делала кофе. Бариста ответила: "Может я лучше буду французский учить. Днепр всегда был русским городом".

На что гостья кафе рассмеялась, отметила что город "никогда не был" русскоязычным, добавила "почитайте историю" и прекратила скрытую видео-запись происходящего. После этого Счасная-Гарус вернулась домой и опубликовала в Facebook свое снятое исподтишка видео.

"Ищу собственницу этого кафе. Хочу ее спросить: "Чей Днепр?", – добавила к своей публикации Счасная-Гарус. На аватарке днепрянки нарисован черно-красный флаг и написано: "Партия "Правый сектор". Выбираю верных!". В описании к аккаунту указано: "Мать 5-ых детей. Жена погибшего воина-добровольца".

Как отметила позже авторша доноса в комментарии изданию: "Я сегодня услышала очень много таких подобных комментариев, что Днепр – это русский город".

Как сообщается в материале "49000", собственница заведения Ирина Прудка не заставила себя долго искать, и стала на сторону клиентки, оперативно уволив провинившуюся русскоязычную баристу. "Мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу", – отметила Прудка.

Напомним, 16 января в Украине вступила в силу норма языкового закона, согласно которой вся сфера обслуживания должна перейти на государственный язык, независимо от формы собственности. На днях, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, со дня вступления в силу и по 11-е февраля к нему поступило уже 605 жалоб по нарушениям языкового законодательства, причем большинство – из Киева.