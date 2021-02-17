У Дніпрі звільнили баристу, яка не знала українську мову

Клієнтка приховано записала, як її обслужили російською, потім опублікувала свій відеозапис у соцмережах і подбала про широкий розголос.

У Дніпрі звільнили співробітницю кафе, яка не змогла обслужити клієнтку українською мовою, повідомивши тієї, що просто її не знає.

Як повідомляє місцевий сайт "49000" інцидент стався в кафетерії "Coffein", куди днями прийшла мешканка Дніпра Анна Счасна-Гарус, замовила каву і попросила тістечко до напою. Бариста, яка її обслуговувала, повідомила клієнтці, що не розуміє значення слова "тістечко", оскільки приїхала з Росії, а будучи там — не вчила українську мову.

"Можливо настав час? Ви ж в Україні вже знаходитеся. Пора вивчити українську мову", — заявила клієнтка, якій її співрозмовниця в цей час робила каву. Бариста відповіла: "Може я краще буду французьку вчити. Дніпро завжди був російським містом".

На що гостя кафе розсміялася, зазначила що місто "ніколи не було" російськомовним, додала "почитайте історію" і припинила прихований відео-запис того, що відбувається. Після цього Счасна-Гарус повернулася додому й опублікувала у Facebook своє зняте нишком відео.

"Шукаю власницю цього кафе. Хочу її запитати: "Чий Дніпро?", — додала до своєї публікації Счасна-Гарус. На аватарці дніпрянки намальований чорно-червоний прапор і написано: "Партія "Правий сектор". Обираю вірних!". В описі до аккаунту зазначено: "Мати 5-ти дітей. Дружина загиблого воїна-добровольця".

Як зазначила пізніше авторка доносу в коментарі виданню: "Я сьогодні почула дуже багато таких подібних коментарів, що Дніпро — це російське місто".

Як повідомляється в матеріалі "49000", власниця закладу Ірина Прудка не змусила себе довго шукати, і стала на бік клієнтки, оперативно звільнивши російськомовну баристу, яка провинилася. "Ми шукатимемо україномовних офіціантів і барист, і потім починатимемо свою роботу", — зазначила Прудка.

Нагадаємо, 16 січня в Україні набрала чинності норма мовного закону, згідно з якою вся сфера обслуговування повинна перейти на державну мову, незалежно від форми власності. Днями, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, із дня набрання чинності по 11 лютого до нього надійшло вже 605 скарг щодо порушень мовного законодавства, причому більшість — з Києва.