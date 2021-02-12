"Не обслуживают на украинском": больше всего жалоб языковому омбудсмену поступило из Киева
По словам омбудсмена, больше всего украинцы жалуются на отсутствие украинской версии на сайтах магазинов.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил на своей странице в Facebook о том, что с 16 января по 11 февраля 2021 года к нему обратились 605 человек с жалобами касательно возможных нарушений языкового законодательства, требующего, чтобы вся сфера обслуживания работала на государственном языке, коим в Украине является украинский.
По словам омбудсмена, больше всего жалоб и обращений — 276 — ему поступило от киевлян и жителей Киевской области. В восточных, южных и западных областях, по его словам, количество возможных нарушений незначительная. В частности, с Луганской области к нему обратились лишь 7 раз, с Николаевской — 4 раза, с Донецкой — 4, с Тернопольской — 4.
Значительное количество обращений — 281 — касаются отсутствия украинской версии интернет-магазинов и сайтов, которые предлагают различные услуги. 126 человек обратились к омбудсмену из-за нарушениях их прав и препятствий в использовании государственного языка в сфере обслуживания.
Также Креминь сообщил, что к нему поступает информация о том, что некоторые депутаты местных советов используют негосударственный язык.
Напомним, ранее сообщалось, что 8 февраля депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ отказался на заседании комиссии выступать на украинском языке. А на сессии, которая состоялась 2 февраля, депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.
Отметим, 16 января вступили в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке.
Фокус рассказывал как это должно работать на практике и какие предусмотрены санкции за его нарушение.