"Не обслуговують українською": найбільше скарг мовному омбудсмену надійшло з Києва

За словами омбудсмена, найбільше українці скаржаться на відсутність української версії на сайтах магазинів.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що із 16 січня по 11 лютого 2021 року до нього звернулися 605 осіб зі скаргами щодо можливих порушень мовного законодавства, що вимагає, щоб вся сфера обслуговування працювала державною мовою, якою в Україні є українська.

За словами омбудсмена, найбільше скарг і звернень — 276 — йому надійшло від киян і жителів Київської області. У східних, південних і західних областях, за його словами, кількість можливих порушень незначна. Зокрема, з Луганської області до нього звернулися лише 7 разів, з Миколаївської — 4 рази, з Донецької — 4, з Тернопільської — 4.

Значна кількість звернень — 281 — стосуються відсутності української версії інтернет-магазинів і сайтів, які пропонують різні послуги. 126 людей звернулися до омбудсмена через порушення їхніх прав і перешкод у використанні державної мови в сфері обслуговування.

Також Кремінь повідомив, що до нього надходить інформація про те, що деякі депутати місцевих рад використовують недержавну мову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 лютого депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ відмовився на засіданні комісії виступати українською мовою. А на сесії, яка відбулася 2 лютого, депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв принципово відмовилися виступати українською мовою і говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їх слова.

Зазначимо, 16 січня набрала чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою вся сфера обслуговування в Україні повинна працювати виключно державною мовою.

Фокус розповідав як це повинно працювати на практиці та які передбачені санкції за його порушення.