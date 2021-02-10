В киевском супермаркете кассира уволили за отказ обслуживать на украинском

На сотрудницу магазина пожаловалась покупательница

В одном из супермаркетов Novus в Киеве кассира уволили за то, что она отказалась обслуживать покупательницу Анну Сокол на украинском языке.

Как сообщает в Facebook сообщество "Киев FM", кассир отказалась удовлетворить просьбу Анны общаться с ней на украинском.

"Киевлянка Анна Сокол пожаловалась на своей странице в Facebook, что на просьбу обслуживать ее на украинском языке кассирша ответила: "Началось" и отказалась", – говорится в сообщении.

По информации сообщества, управляющая Novus связалась с Анной Сокол и проинформировала ее об увольнении кассира.

[ + – ] Сообщение об увольнении сотрудницы супермаркета

Покупательница пожаловалась на сотрудницу супермаркета еще 22 января, потребовав наказать ее.

По ее словам, кассир, в ответ на просьбу обслуживать ее на украинском языке, ответила, используя ненормативную лексику: "Началось, бл*дь".

Отметим, на данный момент пост Анны Сокол недоступен, однако в Сети сохранился скриншот ее сообщения.

[ + – ] Сообщение Анны Сокол

Напомним, на заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета 8 февраля 2021 года между двумя депутатами произошла словесная перепалка на почве языкового вопроса.

Ранее мэра Николаева Александр Сенкевич стал переводчиком для депутатов, которые отказались выступать на украинском.

Фокус сообщал, что в Министерстве образования и науки отреагировали на ситуацию, сложившуюся вокруг недавних высказываний преподавательницы национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко об украинском языке и международном статусе государства.