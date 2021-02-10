В киевском супермаркете кассира уволили за отказ обслуживать на украинском
На сотрудницу магазина пожаловалась покупательница
В одном из супермаркетов Novus в Киеве кассира уволили за то, что она отказалась обслуживать покупательницу Анну Сокол на украинском языке.
Как сообщает в Facebook сообщество "Киев FM", кассир отказалась удовлетворить просьбу Анны общаться с ней на украинском.
"Киевлянка Анна Сокол пожаловалась на своей странице в Facebook, что на просьбу обслуживать ее на украинском языке кассирша ответила: "Началось" и отказалась", – говорится в сообщении.
По информации сообщества, управляющая Novus связалась с Анной Сокол и проинформировала ее об увольнении кассира.
Покупательница пожаловалась на сотрудницу супермаркета еще 22 января, потребовав наказать ее.
По ее словам, кассир, в ответ на просьбу обслуживать ее на украинском языке, ответила, используя ненормативную лексику: "Началось, бл*дь".
Отметим, на данный момент пост Анны Сокол недоступен, однако в Сети сохранился скриншот ее сообщения.
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