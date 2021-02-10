У київському супермаркеті касира звільнили за відмову обслуговувати українською

На співробітницю магазину поскаржилася покупниця

В одному із супермаркетів Novus у Києві касира звільнили за те, що вона відмовилася обслуговувати покупницю Анну Сокіл українською мовою.

Як повідомляє у Facebook співтовариство "Київ FM", касир відмовилася задовольнити прохання Анни спілкуватися з нею українською.

"Киянка Анна Сокіл поскаржилася на своїй сторінці у Facebook, що на прохання обслуговувати її українською мовою касирка відповіла: "Почалося" і відмовилася", — йдеться в повідомленні.

За інформацією співтовариства, керівник Novus зв'язалася з Анною Сокіл і поінформувала її про звільнення касира.

[ + – ] Повідомлення про звільнення співробітниці супермаркету

Покупець поскаржилася на співробітницю супермаркету ще 22 січня, зажадавши покарати її.

За її словами, касир, у відповідь на прохання обслуговувати її українською мовою, відповіла, використовуючи ненормативну лексику: "Почалося, бл*дь".

Зазначимо, що наразі пост Анни Сокіл недоступний, проте в мережі зберігся знімок екрану її повідомлення.

[ + – ] Повідомлення Анни Сокіл

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Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич став перекладачем для депутатів, які відмовилися виступати українською.

Фокус повідомляв, що в Міністерстві освіти і науки відреагували на ситуацію, що склалася навколо нещодавніх висловлювань викладачки Національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенії Більченко про українську мову та міжнародний статус держави.