Співробітницю "Укрпошти" звільнили за порушення "мовного закону" (відео)

Цього разу мовний скандал стався в Кривому Розі.

У Кривому Розі звільнили співробітницю "Укрпошти", яка спілкувалася з клієнтом російською, незважаючи на те, що він вимагав перейти на українську мову.

На кадрах видно, що заступниця завідувача поштового відділення сиділа на робочому місці без маски, представитися не захотіла, також відмовилася обслуговувати чоловіка державною мовою.

Крім того, жінка грубіянила клієнту, забороняла йому знімати інцидент на відео та виганяла чоловіка з приміщення "Укрпошти".

[ + – ] Мовний скандал в Кривому Розі

За даними спільноти "Кривий Ріг online" у Facebook, в "Укрпошті" вирішили звільнити співробітницю за порушення закону та протиепідемічних норм, пов'язаних із пандемією коронавірусу.

[ + – ] Повідомлення про звільнення співробітниці Укрпошти

Раніше в Дніпрі звільнили співробітницю кафе, яка не змогла обслужити клієнтку українською мовою, повідомивши тій, що не знає мови.

А в одному із супермаркетів Novus у Києві касирку звільнили за те, що вона відмовилася обслуговувати покупницю українською мовою.

Фокус повідомляв, що 20 лютого під час матчу ФК "Львів" і ФК "Колос", який проходив у Львові, відбувся мовний скандал.