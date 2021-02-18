Владелец "Сильпо" хочет приобрести активы сети "Фуршет"

В январе суд начал процедуру банкротства компании, которой принадлежат супермаркеты "Фуршет".

Fozzy Group запросила у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешение на приобретение контроля над активами ритейлерской группы "Фуршет", сообщил "Интерфакс-Украина".

На заседании 18 февраля АМКУ рассмотрел вопрос "О предоставлении разрешения ООО "Сильпо-Фуд" на непосредственное получение контроля над активами – объектами недвижимости, оборудованием и товарными остатками, которые … находятся у группы "Фуршет" в собственности или пользовании". Разрешение дано на покупку магазинов в 21 городе, где высокий уровень конкуренции в ритейле.

Сейчас в сеть "Фуршет" входят 25 магазинов в различных регионах страны, в том числе 11 – в Киеве. Хозсуд Днепропетровской области 18 января 2021 года открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Ритейл Центр", владеющего сетью супермаркетов "Фуршет", ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру распоряжения имуществом должника.

51% доли в "Сильпо-Фуд" опосредованно принадлежит Владимиру Костельману, Олегу Сотникову и Роману Чигирю – по 23,235%, Юрию Гнатенко – 2,53%.

Fozzy Group – второй по обороту и размеру сети ритейлер в Украине (после АТБ). У него около 690 торговых точек по всей территории страны: супермаркеты "Сильпо", гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Сеть "Сильпо" основана в 1998 году. Сейчас она насчитывает 273 магазина, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

"Фуршет" – один из старейших продуктовых ритейлеров Украины, первый супермаркет будущей сети был открыт в 1998 году в Киеве. До 2004 года "Фуршет" был самым популярным супермаркетом в столице – четверть жителей Киева ходили за покупками именно туда.

В 2007 году долю в 20% в сети "Фуршет" купил французский "Ашан", взамен основатель сети Игорь Баленко и группа "Фуршет" получили доли о в "Ашан Украина". Но через несколько лет партнеры разошлись. Долю "Ашана" приобрела инвестиционная компания V-12 Partners. Игорь Баленко официально сейчас считается главой наблюдательного совета сети.

Эксперты отмечали большую закредитованность "Фуршета". Общая сумма его задолженности по кредитам на начало 2014 года составляла $160 млн. Но в 2017 году Баленко договорился о реструктуризации, долг компании сократился до $39 млн.

Боролся "Фуршет" и со значительным усилением конкуренции. В интервью в 2017 году Баленко признавал, что имидж "Фуршета" устарел и магазины нужно реконструировать. В 2019 году было сообщено об оптимизации и закрытии 11-12 магазинов "из-за высоких затрат на логистику". К концу 2019 года компания провела редизайн логотипа и обновила 11 магазинов. Но конкуренты в это время развивались значительно быстрее.

На пике, в 2011 году, сеть "Фуршет" состояла из 108 магазинов.

Напомним, компания Consul Trade House UAB (100-процентный владелец сети супермаркетов Novus) купила у Rewe International AG 100% компании "Билла-Украина", которая владеет сетью Billa на территории Украины. Ребрендинг сети Billa запланирован на 2021 год.