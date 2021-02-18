Власник "Сільпо" хоче придбати активи мережі "Фуршет"

У січні суд почав процедуру банкрутства компанії, якій належать супермаркети "Фуршет".

Fozzy Group запросила в Антимонопольного комітету України (АМКУ) дозвіл на набуття контролю над активами рітейлової групи "Фуршет", повідомив "Інтерфакс-Україна".

На засіданні 18 лютого АМКУ має намір розглянути питання "Про надання дозволу ТОВ" Сільпо-Фуд "на безпосереднє отримання контролю над активами — об'єктами нерухомості, обладнанням і товарними залишками, які ... перебувають у групі "Фуршет" у власності або користуванні". Це випливає з порядку денного засідання.

Наразі в мережу "Фуршет" входять 25 магазинів у різних регіонах країни, у тому числі 11 — у Києві. Госпсуд Дніпропетровської області 18 січня 2021 року відкрив провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Рітейл Центр", що володіє мережею супермаркетів "Фуршет", ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів і процедуру розпорядження майном боржника.

51% частки в "Сільпо-Фуд" опосередковано належить Володимиру Костельману, Олегу Сотникову і Роману Чигирю — по 23,235%, Юрію Гнатенку — 2,53%.

Fozzy Group — другий за оборотом і розміром мережі рітейлер в Україні (після АТБ). У нього близько 690 торгових точок по всій території країни: супермаркети "Сільпо", гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash !, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Мережа "Сільпо" заснована в 1998 році. Наразі вона налічує 273 магазини, включаючи чотири делікатес-маркети Le Silpo.

"Фуршет" — один з найстаріших продуктових рітейлерів України, перший супермаркет майбутньої мережі був відкритий у 1998 році в Києві. До 2004 року "Фуршет" був найпопулярнішим супермаркетом у столиці — чверть жителів Києва ходили за покупками саме туди.

У 2007 році частку 20% мережі "Фуршет" купив французький "Ашан", натомість засновник мережі Ігор Баленко і група "Фуршет" отримали частки в "Ашан Україна". Але через кілька років партнери розійшлися. Частку "Ашану" придбала інвестиційна компанія V-12 Partners. Ігор Баленко офіційно зараз вважається головою наглядової ради мережі.

Експерти зазначали велику закредитованість "Фуршету". Загальна сума його заборгованості з кредитів на початку 2014 року становила $ 160 млн. Але у 2017 році Баленко домовився про реструктуризацію, борг компанії скоротився до $ 39 млн.

Боровся "Фуршет" і зі значним посиленням конкуренції. В інтерв'ю у 2017 році Баленко визнавав, що імідж "Фуршету" застарів і магазини потрібно реконструювати. У 2019 було повідомлено про оптимізацію і закриття 11-12 магазинів "через високі витрати на логістику". До кінця 2019 року компанія провела редизайн логотипу і оновила 11 магазинів. Але конкуренти в цей час розвивалися значно швидше.

На піку, у 2011 році, мережа "Фуршет" складалася з 108 магазинів.

Нагадаємо: компанія Consul Trade House UAB (100-відсотковий власник мережі супермаркетів Novus) купила в Rewe International AG 100% компанії "Білла-Україна", яка володіє мережею Billa на території України. Ребрендинг мережі Billa запланований на 2021 рік.