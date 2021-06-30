В Одессе директора компании будут судить за уничтожение пушкинского тополя (фото)

Около 170 лет назад Александр Пушкин посадил тополь в честь своей любимой женщины Амалии, сейчас объект показывают туристам во время большинства экскурсий.

В Одессе правоохранители отправили под суд директора частного предприятия, которого обвиняют в уничтожении памятки природы. Подробности пресс-служба Одесской областной прокуратуры сообщила на официальном сайте.

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По данным следствия, в ноябре 2020 года директор частной компании по управлению жилым фондом незаконно приказал подчиненным срезать ветви "Тополя канадского" — ботанической памятки, которая входит в список охраняемых государством с 1983 года. В итоге скелетные ветви дерева на Торговой улице срезаны почти до самого основания, поэтому оно больше не может расти. По данным издания "Думская", речь идет о предприятии "Ренессанс-92", бенефициаром которого является Наталья Рыжова.

[ + – ] Пушкинский тополь в Одессе до уничтожения Фото: Прокуратура Одесской области

Согласно легенде около 170 лет назад поэт Александр Пушкин посадил растение на Торговой улице Одессы в честь своей возлюбленной Амалии. Сейчас оно является одним из самых больших и старых тополей Украины — его диаметр составляет 2,1 метр, а окружность — 6,6 метров. Стоит отметить, что посещение этой памятки входит в большинство экскурсионных программ города Одессы.

Директора предприятия обвиняют в умышленном повреждении объекта природно-заповедного фонда, ущерб оценили в 125 тысяч гривен. Обвиняемому грозит штраф в размере 100-200 необлагаемых налогом минимумов доходов (1700-3400 гривен) или ограничение свободы на срок до трех лет. Прокуратура также требует возмещения нанесенных убытков и ареста имущества предпринимателя.

[ + – ] Памятная табличка у пушкинского тополя в Одессе Фото: Прокуратура Одесской области

Прокуроры также обнаружили, что полиция уклонялась от регистрации правонарушения, по этому факту ведется досудебное расследование.

Недавно в Одессе голова статуи на доме Русова обвалилась после реставрации за 150 миллионов гривен. Скульпторы использовали пластиковую бутылку в качестве каркаса для головы ангела, которая продержалась чуть больше года. После ремонта здание торжественно открыли, а мэр города Геннадий Труханов выступил с речью.

Ранее Фокус разбирался, почему в списке "Большой реставрации" нет Одесской оперы и Таракановского форта. В 2021 году планируют начать ремонт на 22 объектах культурно-исторического наследия, однако многие памятники так и не получат от государства деньги на восстановление.