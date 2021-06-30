Мужчина облил мочой депутата-"обманщика" от "ОПЗЖ" в Харькове (видео)

Жертва нападения — Анатолий Радзинский — назвал вылитую на него жидкость "едкой" и пожаловался на испорченный пиджак Brioni.

В Харькове мужчина напал на депутата местного городского совета от фракции "ОПЗЖ" ("Оппозиционная платформа — За жизнь") Анатолия Радзинского. Атака заключалась в обливании политика мочой, о чем говорится в названии видео инцидента, опубликованного на YouTube.

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На кадрах видно, что парень в маске "подкараулил" политика под зданием облгосадминистрации, чтобы реализовать этот замысел. Поступок он объяснил причастностью Радзинского к "обману людей". При этом парень подчеркнул, что речь идёт о деятельности Радзинского до его попадания в горсовет.

Представители "ОПЗЖ" обвинили в нападении правое движение"Традиция и порядок". Его представители обвинения отвергают и заявляют о непричастности к случившемуся.

"Наша деятельность против него (Радзинского, — Фокус) — часть борьбы с мошенниками. Мы уже обещали, что он будет пандусом, и по нему будут ездить те инвалиды, которых он в свое время обманул на огромные деньги. Но вот какая штука, множество мошенников, такие как [Владимир] Скоробагач (депутат облсовета от "ОПЗЖ", — Фокус), оказываются еще и депутатами от партии Медведчука. Конкретно эти действия могли совершить обманутые Радзинским люди", — заявили в движении.

В свою очередь, "жертва нападения" написал у себя в Facebook, что "неонацисты из малоизвестной организации "Традиции и порядок" попортили мой пижжачок Brioni, облили какой то едкой желтой жидкостью". Нападение он связал с некими земельными вопросами.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области во время выпускного вечера отец одного из студентов набросился на завуча местного медицинского колледжа и вылил на нее ведро с фекалиями. Мужчина обвинил преподавателя в вымогательстве взятки в размере 300 евро, которые она якобы требовала у его сына.

Также Фокус сообщал, что Руслана Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой. На мужчину напали сразу после того, как он вышел из поезда в Ивано-Франковске.