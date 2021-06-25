Руслана Коцабу в Ивано-Франковске забросали яйцами и облили зеленкой (видео, фото)

На Коцабу напали с криками "Слава Украине!", как только он вышел из поезда. Покричав и записав видео, нападавшие уехали на велосипедах.

Около 00.30 25 июня на перроне Ивано-Франковского железнодорожного вокзала на журналиста Руслана Коцабу было совершено нападение – его облили зеленкой и забросали яйцами. Сам пострадавший считает, что нападение совершила группа местных неонацистов.

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О нападении практически сразу сообщил в Facebook пользователь Mirek Photos. Около 01:00 он написал: "Встретили урода (Руслана Коцабу) с поезда Киев – Ивано-Франковск должным образом! Что-то он там кричал о купленных УБД… Но это тема для следующих "встреч".

Около 12:00 Коцаба сообщил, что находится в Областной клинической больнице. "Сейчас некоторое время не буду отвечать на звонки – врачи спасают глаз", – написал он.

Напомним, Коцаба был задержан по подозрению в госизмене в феврале 2015 года, после того, как распространил призыв саботировать проходившую тогда в Украине мобилизацию. По данным суда, Коцаба мог работать в Украине по заказу российского телеканала "НТВ".

Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дело о госизмене. В 2018 году Апелляционный суд Львовской области подтвердил оправдательный приговор.

В июле 2017 года Коцаба заявлял о нападении на него в киевском метро. В январе 2021 года Коцабу и его адвоката Татьяну Монтян залили из огнетушителя и забросали яйцами прямо возле здания суда.

В феврале 2021 года Коцаба стал одним из учредителей движения "Клуб защиты журналистов".