Руслана Коцабу в Івано-Франківську закидали яйцями та облили зеленкою (відео, фото)

На Коцабу напали з криками "Слава Україні!", як тільки він вийшов з поїзда. Покричавши і записавши відео, нападники поїхали на велосипедах.

Близько 00.30 25 червня на пероні Івано-Франківського залізничного вокзалу на журналіста Руслана Коцабу було скоєно напад — його облили зеленкою і закидали яйцями. Сам потерпілий вважає, що напад вчинила група місцевих неонацистів.

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Про напад практично відразу повідомив у Facebook користувач Mirek Photos. Близько 01:00 він написав: "Зустріли виродка (Руслана Коцабу) з поїзда Київ — Івано-Франківськ належним чином! Щось він там кричав про куплені УБС ... Але це тема для наступних "зустрічей".

Близько 12:00 Коцаба повідомив, що перебуває в Обласній клінічній лікарні. "Зараз якийсь час не буду відповідати на дзвінки — лікарі рятують око", — написав він.

Нагадаємо, Коцаба був затриманий за підозрою в державній зраді в лютому 2015 року, після того, як поширив заклик саботувати мобілізацію, що проходила тоді в Україні. За даними суду, Коцаба міг працювати в Україні на замовлення російського телеканалу "НТВ".

Влітку 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області визнав Коцабу невинним і відпустив його з-під варти. Пізніше Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних кримінальних проваджень скасував рішення апеляційної інстанції і відправив на повторний розгляд справу про держзраду. У 2018 році Апеляційний суд Львівської області підтвердив виправдувальний вирок.

У липні 2017 року Коцаба заявляв про напад на нього в київському метро. У січні 2021 року Коцабу і його адвоката Тетяну Монтян залили з вогнегасника і закидали яйцями прямо біля будівлі суду.

У лютому 2021 року Коцаба став одним із засновників руху "Клуб захисту журналістів".