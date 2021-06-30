Чоловік облив сечею депутата- "обманщика" від "ОПЗЖ" у Харкові (відео)

Жертва нападу — Анатолій Радзинський — назвав вилиту на нього рідину "їдкою" і поскаржився на зіпсований піджак Brioni.

У Харкові чоловік напав на депутата місцевої міської ради від фракції "ОПЗЖ" ("Опозиційна платформа — За життя") Анатолія Радзинського. Атака полягала в обливанні політика сечею, про що йдеться в назві відео інциденту, опублікованого на YouTube.

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На кадрах видно, що хлопець в масці "підкараулив" політика під будівлею облдержадміністрації, щоб реалізувати цей задум. Вчинок він пояснив причетністю Радзинського до "обману людей". При цьому хлопець підкреслив, що йдеться про діяльність Радзинського до його потрапляння в міськраду.

Представники "ОПЗЖ" звинуватили в нападі правий рух "Традиція і порядок". Його представники звинувачення відкидають і заявляють про непричетність до того, що трапилося.

"Наша діяльність проти нього (Радзинського, — Фокус) — частина боротьби з шахраями. Ми вже обіцяли, що він буде пандусом, і по ньому їздитимуть ті інваліди, яких він свого часу обдурив на величезні гроші. Але ось яка штука, безліч шахраїв, такі як [Володимир] Скоробагач (депутат облради від "ОПЗЖ", — Фокус), виявляються ще й депутатами від партії Медведчука. Саме ці дії могли зробити ошукані Радзинським люди", — заявили в русі.

Зі свого боку, "жертва нападу" написав у себе у Facebook, що "неонацисти з маловідомої організації "Традиції і порядок" попсували мій піжжачок Brioni, облили якоюсь їдкою жовтою рідиною". Напад він повʼязав із якимись земельними питаннями.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області під час випускного вечора батько одного зі студентів накинувся на завучку місцевого медичного коледжу і вилив на неї відро з фекаліями. Чоловік звинуватив викладачку у вимаганні хабара в розмірі 300 євро, які вона нібито вимагала в його сина.

Також Фокус повідомляв, що Руслана Коцабу закидали яйцями й облили зеленкою. На чоловіка напали відразу після того, як він вийшов із поїзда в Івано-Франківську.