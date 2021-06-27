"Це тобі за сина": чоловік облив фекаліями викладача на випускному під Чернівцями (відео)

Поліція вже проводить досудове розслідування після НП, а чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

У Чернівецькій області під час випускного вечора батько одного зі студентів накинувся на завуча місцевого медичного коледжу і вилив на неї відро з фекаліями, інформує спільнота "Х**ві Чернівці".

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Чоловік звинуватив викладача у здирництві хабара в розмірі 300 євро, які вона нібито вимагала у його сина.

"Вкрала, скотиняка, чотири роки життя його! Це тобі за сина, л***о це, зрозуміле! За його диплом! Ти мене почула? Ти мене почула, скотина? Це л**о тобі за сина! 300 євро тобі дати? Я тобі дам 300 євро, скотиняка! ", — емоційно накинувся чоловік на завуча коледжу з відром фекалій.

Викладач медичного коледжу в Чернівецькій області плакала і запевняла, що не вимагала ніякого хабара у його сина.

[ + – ] Чоловік облив фекаліями викладача на випускному

У прес-службі Нацполіціі Чернівецькій області повідомили, що інцидент стався 25 червня в населеному пункті Новоселиця. 33-річна жінка поскаржилася, що незнайомі люди облили її брудною водою біля місцевого Будинку культури, куди її запросили на урочистий захід.

Правоохоронці встановили, що викладача коледжу облив 45-річний місцевий житель, який хотів показати своє невдоволення викладачеві, яка нібито вимагала неправомірну вигоду за успішну здачу заліку студентом.

"За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне порушникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває", — йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Раніше Фокус розповідав, що священик облив кислотою сімох митрополитів і поліцейського. Інцидент стався в Греції, де священик облив кислотою багато людей під час церковного суду, який хотів позбавити його сану в монастирі Петракі.

Також Фокус повідомляв, що Руслана Коцабу закидали яйцями і облили зеленкою. На чоловіка напали відразу після того, як він вийшов з поїзда в Івано-Франківську.