В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов и полицейского

Всего в больницу из-за ожогов попали восемь человек. Самого виновника инцидента задержала полиция.

В Афинах (Греция) священник облил кислотой семерых митрополитов и правоохранителя во время церковного суда, который хотел лишить его сана в монастыре Петраки.

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Об этом в среду, 23 июня сообщает агентство АМНА.

По данным греческой полиции, митрополиты Никодем из Кассандреи, Каллиникос из Арты, Андреас из Дринополиса, Дионисий IV из Закинфа, Кирилл из Кифисии, Деметрий из Гумениссы и Антониос из Глифады были госпитализированы. Также отвезли в военный госпиталь пострадавшего полицейского.

Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас, посетивший пострадавших в больнице, сообщил, что четверо из митрополитов останутся для лечения в ней, одного передут в другое лечебное учреждение для проведения пластической операции.

Еще два митрополита, вероятнее всего, будут долечиваться в глазной клинике.

Сообщается, что священника, облившего кислотой своих оппонентов, задержали. Инцидент уже осудила президент Греции Катерина Сакелларопулу.

Ранее полицейские на Волыни сообщили о подозрении в переделке и незаконной продаже оружия священнику из Львовской области.

Также на Волыни сотрудники правоохранительных органов задержали священника, который прогуливался в женской одежде на одной из автотрасс.

А в Черновицкой области правоохранители открыли уголовное производство из-за заявлений священника, которого еще в апреле задержали пьяным за рулем.