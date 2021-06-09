"Я тебя на колени поставлю": под Черновцами священника подозревают в разжигании розни (видео)

Когда копы остановили мужчину за пьяное вождение, он обзывал их "бандеровцами" и угрожал "застрелить". Теперь ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Правоохранители в Черновицкой области открыли уголовное производство из-за заявлений священника, которого еще в апреле задержали пьяным за рулем. Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-офицера местной полиции Татьяну Браилко, инцидент произошел еще в апреле 2021 года.

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В материале говорится, что священнослужитель называл полицейских "хохлами" и "бандеровцами". На опубликованном видео видно, что дебошир также угрожал пустить им "пулю в лоб", если те не будут говорить на румынском языке. Также он обещал поставить их "на колени", когда "в Украины придут румыны". Теперь полиция расценивает его слова как разжигание межнациональной розни. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3 500 до 8 500 гривен, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

До этого суд уже оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен за вождение в нетрезвом виде, а также на год лишил его права управлять автомобилем. На это решение он подавал апелляцию, но проиграл ее.

Журналисты утверждают, что священника зовут Василий Савка, он настоятель храма Украинской православной церкви Московского патриархата. СМИ попыталось связаться с ним, однако успехом попытка не увенчалась. В свою очередь, адвокат Савки – Илья Черкез – заявил, что его клиент запретил комментировать дело.

Ранее стало известно, что на Волыни сотрудники правоохранительных органов задержали священника, который прогуливался в женской одежде на одной из автотрасс. На священнике были лосины, женская кофта и балетки. Полицейским свой наряд он объяснить не смог, также не ответил ничего вразумительного на вопрос, что делает у дороги. При нем был пакет, в котором лежала его собственная одежда.

Фокус писал о том, что священник в неадекватном состоянии бросался на людей и распивал алкогольные напитки в Киеве.