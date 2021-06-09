"Я тебе на коліна поставлю": під Чернівцями священика підозрюють у розпалюванні ворожнечі (відео)

Коли копи зупинили чоловіка за п'яне кермування, він обзивав їх "бандерівцями" і погрожував "застрелити". Тепер йому може загрожувати до п'яти років в'язниці.

Правоохоронці в Чернівецькій області відкрили кримінальне провадження через заяви священика, якого ще в квітні затримали п'яним за кермом. Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресофіцерку місцевої поліції Тетяну Браїлко, інцидент стався ще в квітні 2021 року.

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У матеріалі йдеться, що священнослужитель називав поліцейських "хохлами" і "бандерівцями". На опублікованому відео видно, що дебошир також погрожував пустити їм "кулю в лоб", якщо ті не будуть говорити румунською мовою. Також він обіцяв поставити їх "на коліна", коли "в Україну прийдуть румуни". Тепер поліція розцінює його слова як розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 500 до 8 500 гривень, або позбавлення волі терміном до п'яти років.

До цього суд вже оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень за кермування в нетверезому вигляді, а також на рік позбавив його права керувати автомобілем. На це рішення він подавав апеляцію, але програв її.

Журналісти стверджують, що священика звати Василь Савка, він настоятель храму Української православної церкви Московського патріархату. ЗМІ спробували зв'язатися з ним, однак успіхом спроба не увінчалася. Зі свого боку, адвокат Савки — Ілля Черкез — заявив, що його клієнт заборонив коментувати справу.

Раніше стало відомо, що на Волині співробітники правоохоронних органів затримали священика, який прогулювався в жіночому одязі на одній з автотрас. Священик був одягнений в лосини, жіночу кофту та балетки. Поліцейським свій наряд він пояснити не зміг, також не відповів нічого зрозумілого на питання, що робить біля дороги. При ньому був пакет, в якому лежав його власний одяг.

Фокус писав про те, що священик у неадекватному стані кидався на людей і розпивав алкогольні напої в Києві.