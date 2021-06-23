У Греції священик облив кислотою сімох митрополитів і поліцейського

Усього в лікарню через опіки потрапили вісім чоловік. Самого винуватця інциденту затримала поліція.

В Афінах (Греція) священик облив кислотою сімох митрополитів і правоохоронця під час церковного суду, який хотів позбавити його сану в монастирі Петраков.

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Про це в середу, 23 червня повідомляє агентство АМНА.

За даними грецької поліції, митрополити Никодим з Кассандреї, Каллінікос з Арти, Андреас з Дринополісу, Діонісій IV із Закінфу, Кирило з Кіфісії, Деметрій з Гуменісси та Антоніос з Гліфади були госпіталізовані. Також відвезли у військовий госпіталь потерпілого поліцейського.

Міністр охорони здоровʼя Греції Василіс Кікіліас, який відвідав постраждалих у лікарні, повідомив, що четверо з митрополитів залишаться для лікування в ній, одного переведуть до іншої лікувальної установи для проведення пластичної операції.

Ще два митрополити, найімовірніше, будуть лікуватися в очній клініці.

Повідомляється, що священика, який облив кислотою своїх опонентів, затримали. Інцидент уже засудила президентка Греції Катерина Сакелларопулу.

Раніше поліцейські на Волині повідомили про підозру в переробці і незаконному продажу зброї священика з Львівської області.

Також на Волині співробітники правоохоронних органів затримали священика, який прогулювався в жіночому одязі на одній з автотрас.

А в Чернівецькій області правоохоронці відкрили кримінальне провадження через заяву священика, якого ще у квітні затримали пʼяним за кермом.