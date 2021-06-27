"Это тебе за сына": мужчина облил фекалиями преподавателя на выпускном под Черновцами (видео)

Полиция уже проводит досудебное расследование после ЧП, а мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В Черновицкой области во время выпускного вечера отец одного из студентов набросился на завуча местного медицинского колледжа и вылил на нее ведро с фекалиями, информирует сообщество "Х**вые Черновцы".

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Мужчина обвинил преподавателя в вымогательстве взятки в размере 300 евро, которые она якобы требовала у его сына.

"Украла, скотина, четыре года жизни его! Это тебе за сына, г***о это, понятное! За его диплом! Ты меня услышала? Ты меня услышала, скотина? Это г***о тебе за сына! 300 евро тебе дать? Я тебе дам 300 евро, скотина!", — эмоционально набросился мужчина на завуча колледжа с ведром фекалий.

Преподаватель медицинского колледжа в Черновицкой области плакала и уверяла, что не вымогала никакой взятки у его сына.

[ + – ] Мужчина облил фекалиями преподавателя на выпускном

В пресс-службе Нацполиции Черновицкой области сообщили, что инцидент произошел 25 июня в населенном пункте Новоселица. 33-летняя женщина пожаловалась, что незнакомые люди облили ее грязной водой возле местного Дома культуры, куда ее пригласили на торжественное мероприятие.

Правоохранители установили, что преподавателя колледжа облил 45-летний местный житель, который хотел показать свое недовольство преподавателю, которая якобы требовала неправомерную выгоду за успешную сдачу зачета студентом.

"По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Фокус рассказывал, что священник облил кислотой семерых митрополитов и полицейского. Инцидент произошел в Греции, где священник облил кислотой много людей во время церковного суда, который хотел лишить его сана в монастыре Петраки.

Также Фокус сообщал, что Руслана Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой. На мужчину напали сразу после того, как он вышел из поезда в Ивано-Франковске.