"Это не было моей работой": министр Ткаченко ответил ведущей после обвинения в расизме

Александр Ткаченко прокомментировал инцидент с Каролиной Ашион, но так и не извинился за слова о ее внешности.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко ответил на обвинения в расизме со стороны ведущей телеканала "Прямой" Каролины Ашион. Он выразил свою позицию в комментарии под постом журналистки в Facebook.

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Александр Ткаченко заявил, что на первое место ставит не внешность, а профессиональные качества. Министр напомнил: Каролина Ашион после нескольких лет работы на телеканале "2+2" пожелала перейти на канала "1+1" из того же холдинга, где он на тот момент был генеральным продюсером.

"Я всегда смотрел и видел (и так до сих пор) перед собой личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и тому подобное", — отметил Ткаченко. — "Вы вспоминаете период, когда хотели перейти с "2+2" на "Плюсы". Внесу небольшую ясность. Это не была моя прямая работа проводить кастинги ведущих на работу".

Бывший руководитель холдинга утверждает, что в своих командах менеджеров всегда выступает за баланс, разнообразие, инклюзивности и "видение разницы ценности". Он также сожалеет, что у Каролины Ашион сложилось негативное впечатление из-за отказа.

[ + – ] Комментарий Александра Ткаченко под постом Каролины Ашион Фото: Скриншот

В комментариях пользователи обратили внимание, что Александр Ткаченко не извинился перед журналисткой и не опроверг оскорбительные высказывания о ее внешности.

Напомним, Каролина Ашион упрекнула Александра Ткаченко в расизме и хамстве 30 июня. Она написала в соцсети, что в 2015 попросила тогда еще генпродюсера об участии в кастинге на должность ведущей утреннего шоу на "1+1". Ответ довел журналистку до слез и вынудил уйти из холдинга:

"Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами".

Как рассказала Ашион, недавно она встретила Александра Ткаченко на джазовом фестивале Leopolisjazz во Львове и решила обсудить неприятную ситуацию шестилетней давности. В ответ министр якобы ей нахамил при поддержке своей жены.

"Мне и всем, кто знает об этой истории, первое, что приходит на ум — хамство и расизм. Но не только. Какой, в конце концов, из Ткаченко расист? На самом деле это , по моему мнению, — отсутствие широты характера, полета фантазии, умения принимать неожиданные, смелые, нестандартные решения", — написала Каролина в посте.