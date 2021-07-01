"Це не було моєю роботою": міністр Ткаченко відповів ведучій після звинувачення в расизмі

Олександр Ткаченко прокоментував інцидент з Кароліною Ашіон, але так і не попросив вибачення за слова про її зовнішність.

Міністр культури України Олександр Ткаченко відповів на звинувачення в расизмі з боку ведучої телеканалу "Прямий" Кароліни Ашіон. Він висловив свою позицію в коментарі під постом журналістки у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Олександр Ткаченко заявив, що на перше місце ставить не зовнішність, а професійні якості. Міністр нагадав: Кароліна Ашіон після декількох років роботи на телеканалі "2 + 2" побажала перейти на канал "1 + 1" з того ж холдингу, де він на той момент був генеральним продюсером.

"Я завжди дивився і бачив (і так досі) перед собою особистість і професіоналізм, а не гендер, орієнтацію, колір шкіри тощо", — зазначив Ткаченко. — "Ви згадуєте період, коли хотіли перейти з "2 + 2" на "Плюси". Внесу невелику ясність. Це не була моя пряма робота проводити кастинги ведучих на роботу".

Колишній керівник холдингу стверджує, що у своїх командах менеджерів завжди виступає за баланс, різноманітність, інклюзивність та "бачення різниці цінності". Він також шкодує, що в Кароліни Ашіон склалося негативне враження через відмову.

[ + – ] Коментар Олександра Ткаченка під постом Кароліни Ашіон Фото: Скриншот

У коментарях користувачі звернули увагу, що Олександр Ткаченко не попросив вибачення перед журналісткою і не спростував образливі висловлювання про її зовнішність.

Нагадаємо, Кароліна Ашіон дорікнула Олександру Ткаченку в расизмі і хамстві 30 червня. Вона написала в соцмережі, що у 2015 попросила тоді ще генпродюсера про участь у кастингу на посаду ведучої ранкового шоу на "1 + 1". Відповідь довела журналістку до сліз і змусила піти з холдингу:

"Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб ... Я не готовий ризикувати рейтингами".

Як розповіла Ашіон, нещодавно вона зустріла Олександра Ткаченка на джазовому фестивалі Leopolisjazz у Львові і вирішила обговорити неприємну ситуацію шестирічної давності. У відповідь міністр нібито їй нахамив за підтримки своєї дружини.

"Мені і всім, хто знає про цю історію, перше, що спадає на думку — хамство і расизм. Але не тільки. Який, зрештою, з Ткаченка расист? Насправді це, на мою думку, — відсутність широти характеру, польоту фантазії, вміння приймати несподівані, сміливі, нестандартні рішення", — написала Кароліна в пості.