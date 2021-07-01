Жители Прикарпатья перекрыли трассу и потребовали отремонтировать дороги (видео)

Протестующие решили кругами ходить по "зебре", спровоцировав огромную пробку. Они жалуются, что из-за ям 10 километров пути занимает 40 минут времени.

1 июля селе Креховичи Ивано-Франковской области протестующие заблокировали трассу государственного значения, ведущую через Львовскую область в Закарпатье. Подробности рассказал корреспондент "ТСН" с места событий.

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Около сотни жителей восьми сел в Рожнятовском районе вот уже несколько часов ходят по пешеходному переходу, не давая машинам проехать. Из-за акции в обе стороны выстроилась пробка из десятков, если не сотен автомобилей, хотя протестующие время от времени пропускают автомобили с детьми и "скорую помощь".

[ + – ] Пробка на трассе в Прикарпатье Фото: Скриншот

Они требуют сделать между селами нормальные дороги, которые не ремонтировали уже много лет. Жители района жалуются, что никуда не могут вовремя доехать и тратят много денег на починку автомобилей из-за опасных ям на участке длиной около 30 километров.

"Мы так же платим налоги", — заявила одна из активистов.

Местный житель Виталий Медведь утверждает, что глава областной администрации Андрей Бойчук не принимает граждан для обсуждения дорожной проблемы. Люди не знают, к кому еще обратиться, а потому отчаялись и применили радикальные меры.

"10 километров легковая машина едет 40 минут", — возмутился мужчина.

На месте работает полиция диалога, однако за три часа ни один из чиновников не приехал поговорить с людьми. Пока конфликтов с водителями не возникало, один из них даже посочувствовал селянам:

"Я бываю там по работе, и там ужасная дорога. Люди это делают от безысходности. Я понимаю, что это неудобства для всех, но я полностью их поддерживаю".

Впрочем, некоторые считают, что участникам протеста стоило задерживать чиновников перед административными зданиями, а не обычных водителей, которые никак не могут повлиять на ситуацию.

В сентябре 2020 года жители Рожнятовского района уже перекрывали трассу в Прикарпатье в рамках аналогичного протеста, передавал портал "Місто". Тогда они заявили, что перевозчики отказываются направлять рейсовые автобусы, опасаясь повредить транспорт на ужасных дорогах. Поэтому многие люди вынуждены ходить из села в село пешком. Спустя несколько часов к ним приехали работники Ивано-Франковской ОГА и глава госпредприятия "Дороги Прикарпатья", который заявил: ремонт обойдется в 1 миллиард гривен, а проведут его не ранее 2023 года.

Ранее в Киеве прошел протест против концерта рэпера Басты. Около десятка активистов принесли плакаты и бросили дымовую шашку у входа в концерт-холл, где организовали выступление российского артиста.