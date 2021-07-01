Жителі Прикарпаття перекрили трасу і вимагають відремонтувати дороги (відео)

Протестувальники вирішили колами ходити по "зебрі", спровокувавши величезні затори. Вони скаржаться, що через ями 10 кілометрів шляху займає 40 хвилин часу.

1 липня селі Креховичі Івано-Франківської області протестувальники заблокували трасу державного значення, що веде через Львівську область в Закарпатті. Подробиці розповів кореспондент "ТСН" із місця подій.

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Майже сотня жителів восьми сіл у Рожнятівському районі ось уже кілька годин ходять по пішохідному переходу, не даючи машинам проїхати. Через акцію в обидві сторони вишикувались затори з десятків, а то й сотень автомобілів, хоча протестувальники час від часу пропускають автомобілі з дітьми і "швидку допомогу".

[ + – ] Затори на трасі в Прикарпатті Фото: Скриншот

Вони вимагають зробити між селами нормальні дороги, які не ремонтували вже багато років. Жителі району скаржаться, що нікуди не можуть вчасно доїхати і витрачають багато грошей на лагодження автомобілів через небезпечні ями на ділянці довжиною приблизно 30 кілометрів.

"Ми так само платимо податки", — заявила одна з активісток.

Місцевий житель Віталій Ведмідь стверджує, що голова обласної адміністрації Андрій Бойчук не приймає громадян для обговорення дорожньої проблеми. Люди не знають, до кого ще звернутися, а тому зневірилися і вживають радикальних заходів.

"10 кілометрів легкова машина їде 40 хвилин", — обурився чоловік.

На місці працює поліція діалогу, проте за три години жоден із чиновників не приїхав поговорити з людьми. Поки конфліктів із водіями не виникало, один із них навіть поспівчував селянам:

"Я буваю там по роботі, і там жахлива дорога. Люди це роблять через безвихідь. Я розумію, що це незручності для всіх, але я повністю їх підтримую".

Утім, деякі вважають, що учасникам протесту варто затримувати чиновників перед адміністративними будівлями, а не звичайних водіїв, які ніяк не можуть вплинути на ситуацію.

У вересні 2020 року жителі Рожнятівського району вже перекривали трасу в Прикарпатті в рамках аналогічного протесту, передавав портал "Місто". Тоді вони заявили, що перевізники відмовляються надсилати рейсові автобуси, побоюючись пошкодити транспорт на жахливих дорогах. Тому багато людей змушені ходити із села в село пішки. Через кілька годин до них приїхали працівники Івано-Франківської ОДА та голова держпідприємства "Дороги Прикарпаття", який заявив: ремонт коштуватиме 1 мільярд гривень, а проведуть його не раніше 2023 року.

Раніше в Києві пройшов протест проти концерту репера Басти. Майже десяток активістів принесли плакати і кинули димову шашку біля входу в концерт-хол, де організували виступ російського артиста.