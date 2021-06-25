"Басту запоребрик!" в Києві на концерт репера прийшли активісти (фото, відео)

Всього, стверджують журналісти, на концерт прийшли з десяток протестувальників. Свої дії вони пояснили тим, що артист підтримує окупацію Криму.

25 червня в Києві запланований концерт російського виконавця Басти. До місця проведення прийшли активісти. Про це повідомляє "Страна".

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За інформацією журналістів, активісти кинули димову шашку біля входу в концерт-хол, де буде виступати репер. Всього зібралося c десяток активістів. Вони прийшли з плакатами: "Баста фінансує російську армію", "Баста підтримав окупацію Криму".

Вони також вигукують фрази "Басту запоребрик". Один з активістів через гучномовець став перед входом у залу і почав розповідати про проросійські погляди репера.

За інформацією "Букви", поки все проходить спокійно, а на місці присутні співробітники поліції.

Фото: Страна

Реакція людей, за словами журналістів, які прийшли на концерт щодо націоналістів дуже негативна. Вони кажуть, що Баста — це про творчість, а не про політику. Люди пропонують націоналістам знайти іншу роботу.

У виконавця заплановані концерти 25 і 26 червня в Київ, а також 27 в Одесі.

Нагадаємо, 24 липня Мінкульт знову внесе Басту в "чорний список". Цього разу в СБУ звернули увагу на те, що Вакуленко знявся у фільмі "Ке-ди" (2016 року), де грав російського військового, який проходив службу на окупованому Кримському півострові. У 2015 році йому забороняли вʼїзд в Україну за відвідування окупованого Криму в обхід українського законодавства.

Зазначимо, під час останнього відвідування Бастою Києва до нього підходили невідомі з питанням "чий Крим?". Один з чоловіків тоді заявив, що вони "хотіли нагадати артисту, що півострів український".