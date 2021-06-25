"Басту запоребрик!" в Киеве на концерт рэпера пришли активисты (фото, видео)

Всего, утверждают журналисты, на концерт пришли с десяток протестующих. Свои действия они объяснили тем, что артист поддерживает оккупацию Крыма.

25 июня в Киеве запланирован концерт российского исполнителя Басты. К месту проведения пришли активисту. Об этом сообщает "Страна".

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По информации журналистов, активисты бросили дымовую шашку у входа в концерт-холл, где будет выступать репер. Всего собралось c десяток активистов. Они пришли с плакатами: "Баста финансирует российскую армию", "Баста поддержал оккупацию Крыма".

Они также выкрикивают фразы "Басту запоребрик". Один из активистов через громкоговоритель стал перед входом у зала и начал рассказывать о пророссийских взглядах репера.

По информации "Букв", пока все проходит спокойно, а на месте присутствуют сотрудники полиц

Фото: Страна

Реакция людей, по словам журналистов, которые пришли на концерт в отношении националистов очень негативная. Они говорят, что Баста — это про творчество, а не про политику. Люди предлагают националистам найти другую работу.

У исполнителя запланированы концерты 25 и 26 июня в Киве, а также 27 в Одессе.

Напомним, 24 июля Минкульт снова внесет Басту в "черный список". На этот раз в СБУ обратили внимание на то, что Вакуленко снялся в фильме "Ке-ды" (2016 года), где играл российского военного, проходившего службу на оккупированном Крымском полуострове. В 2015 году ему запрещали въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма в обход украинского законодательства.

Отметим, во время последнего посещения Бастой Киева к нему подходили неизвестные с вопросом "чей Крым?". Один из мужчин тогда заявил, что они "хотели напомнить артисту, что полуостров украинский".