Концертов не будет? Минкульт снова внесет российского рэпера Басту в "черный список"

Василий Вакуленко раньше уже попадал в список артистов, которым запрещен въезд в Украину. Его концерты запланированы на 25, 26 и 27 июня в Киеве и Одессе.

Служба безопасности Украины (СБУ) отправила в Министерство культуры ходатайство о добавлении российского репера Василия Вакуленко (псевдоним — Баста) в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, запретив ему тем самым въезжать на территорию страны. Об этом сотрудники СБУ рассказали в комментарии порталу LIGA.net.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В Минкульте же ранее неоднократно сообщали, что после получения соответствующих представлений от СБУ людей включают в "черный список" автоматически, отмечая, что сотрудники министерства не наделены полномочиями решать "включать" или "не включать" тех в перечень.

Таким образом, если информация журналистов о том, что СБУ отправила ходатайство на Минкульт, является верной, то Баста вновь будет включен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

LIGA.net сообщает, что новое представление СБУ в отношении российского исполнителя было составлено после соответствующих проверок. На этот раз силовики обратили внимание на то, что Вакуленко снялся в фильме "Ке-ды" (2016 года), где играл российского военного, проходившего службу на оккупированном Крымском полуострове.

В прошлый раз Баста был внесен в перечень из-за посещения в 2015 году оккупированного Россией Крыма в обход украинского законодательства. Осенью 2020-го года срок действия запрета Вакуленко на въезд в страну истек.

Впрочем, заявил собеседник журналистов, в СБУ считают, что "у преступления нет срока давности", и после исключения репера из списка они снова сообщили Госпогранслужбу о том, что посещал Крым и это "может быть основанием закрыть для него проезд".

В пресс-службе пограничников же журналистам рассказали, что на текущий момент для Вакуленко нет ограничений касательно въезда в Украину.

"Новых фактов того, что данное лицо посещало оккупированные территории нет", – сообщили в ГПС.

Уже 25 и 26 июня Баста даст концерты в Киеве. 27 июня его сольное выступление должно пройти и в Одессе.

[ + – ] Концерт Басты в Одессе

Примечательно, что ранее российское издание RG сообщало, что Баста был членом жюри российского конкурса, в ходе которого была выбрана лучшая песня о построенном РФ мосте через Керченский пролив.

Отметим, во время последнего посещения Бастой Киева к нему подходили неизвестные с вопросом "чей Крым?". Один из мужчин тогда заявил, что они "хотели напомнить артисту, что полуостров украинский".

Напомним ранее сообщалось, что в начале июня в Одессе был отменен концерт выступавшего в оккупированном Крыму Хабиба.