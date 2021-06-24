Концертів не буде? Мінкульт знову внесе російського репера Басту в "чорний список"

Василь Вакуленко раніше вже потрапляв у список артистів, яким заборонений в'їзд в Україну. Його концерти заплановані на 25, 26 і 27 червня в Києві та Одесі.

Служба безпеки України (СБУ) надіслала до Міністерства культури клопотання про додавання російського репера Василя Вакуленка (псевдонім — Баста) у список осіб, що являють загрозу національній безпеці України, заборонивши йому тим самим вʼїжджати на територію країни. Про це представник СБУ розповів порталу LIGA.net.

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У Мінкульті ж раніше неодноразово повідомляли, що після отримання відповідних подань від силовиків артистів включають в "чорний список" автоматично. Таким чином, якщо інформація журналістів про те, що СБУ відправила клопотання на Мінкульт, є вірною, то Басту знову додадуть до переліку осіб, які являють загрозу нацбезпеці України.

LIGA.net повідомляє, що нове уявлення СБУ щодо російського виконавця склалося після відповідних перевірок. Цього разу силовики звернули увагу на те, що Вакуленко знявся у фільмі "Ке-ди" (2016 року), де грав російського військового, який проходив службу на окупованому Кримському півострові.

Минулого разу Баста був внесений до переліку через відвідування у 2015 році окупованого Росією Криму в обхід українського законодавства. Восени 2020-го року термін дії заборони Вакуленку на вʼїзд в країну закінчився.

Втім, заявив співрозмовник журналістів, в СБУ вважають, що "у злочину немає терміну давності", і після виключення репера зі списку вони знову повідомили Держприкордонслужбу про те, що той відвідував Крим і це "може бути підставою закрити для нього проїзд".

У пресслужбі прикордонників журналістам розповіли, що зараз для Вакуленка немає обмежень щодо вʼїзду в Україну.

"Нових фактів того, що ця особа відвідувала окуповані території немає", — повідомили в ДПС.

Уже 25 і 26 червня Баста дасть концерти в Києві. 27 червня його сольний виступ має пройти і в Одесі.

[ + – ] Концерт Басти в Одесі

Примітно, що раніше російське видання RG повідомляло, що Баста був членом журі російського конкурсу, під час якого обрали найкращу пісня про побудований РФ міст через Керченську протоку.

Зазначимо, під час останнього відвідування Бастою Києва до нього підходили невідомі з питанням "чий Крим?". Один з чоловіків тоді заявив, що вони "хотіли нагадати артисту, що півострів український".

А на початку червня в Одесі був скасований концерт Хабіба, який виступав в окупованому Криму.