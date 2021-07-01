На Донбассе появился поселок Нью-Йорк: подробности решения Рады

Историческое название поселка использовалось до 1951 года, пока его не переименовали по политико-идеологическим соображениям.

Верховная Рада поддержала переименование поселка городского типа Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк, об этом говорится на официальном сайте Парламента.

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Соответствующий документ поддержали 301 народный депутат.

Так, 1 июня Верховная Рада поддержала проект постановления №5081 "О переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области". Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация.

На сайте Верховной Рады сказано, что проект постановления был одобрен профильным комитетом Парламента еще в феврале 2021 года, а в ходе обсуждения говорилось, что Нью-Йорк — историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года.

В Украинском центре национальной памяти заявили, что "возвращение исторического названия Нью-Йорк заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи 5 Закона Украины "О географических названиях, согласно которой переименования географических объектов осуществляется, в частности, в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий".

В объяснительной записке к проекту постановления также говорится, что коммунистическая партия переименовала поселок Нью-Йорк в Новгородское по политико-идеологическим соображениям.

"Вопрос о переименовании пгт. Новгородское Бахмутского района Донецкой области поддержано территориальной общиной, согласовано в соответствии с законодательством, рассмотрен и одобрен Новгородским поселковым советом, военно-гражданской администрацией города Торецк и Донецкой областной военно-гражданской администрацией", — сказано в документе.

Ранее Фокус рассказывал, что в феврале 2021 года комитет Рады одобрил переименование поселка на Донбассе в Нью-Йорк. Населенный пункт, который сейчас называется Новгородским, был основан немцами в 1877 году.

Также Фокус сообщал, что суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве. 22 апреля Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Как заявил адвокат, решение апелляционного суда касается еще трех столичных улиц и одного переулка.