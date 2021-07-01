На Донбасі з'явилося селище Нью-Йорк: подробиці рішення Ради

Історична назва селища використовувалася до 1951 року, поки його не перейменували з політико-ідеологічних міркувань.

Верховна Рада підтримала перейменування селища міського типу Новгородське Донецької області на Нью-Йорк, про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

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Відповідний документ підтримали 301 народний депутат.

Так, 1 червня Верховна Рада підтримала проект постанови №5081 "Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області". Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

На сайті Верховної Ради сказано, що проект постанови був схвалений профільним комітетом парламенту ще в лютому 2021 року, а у процесі обговорення йшлося про те, що Нью-Йорк — історична назва селища, яка використовувалася до 1951 року.

В Українському центрі національної памʼяті заявили, що "повернення історичної назви Нью-Йорк заслуговує на всебічну підтримку, оскільки воно грунтується на положенні статті 5 Закону України "Про географічні назви", згідно з яким перейменування географічних обʼєктів здійснюється зокрема у разі "необхідності повернення окремим географічним обʼєктам їхніх історичних назв".

У пояснювальній записці до проекту постанови також йдеться, що комуністична партія перейменувала селище Нью-Йорк у Новгородське з політико-ідеологічних міркувань.

"Питання про перейменування смт. Новгородське Бахмутського району Донецької області підтримане територіальною громадою, погоджене відповідно до законодавства, розглянуте і схвалене Новгородською селищною радою, військово-цивільною адміністрацією міста Торецька та Донецькою обласної військово-цивільною адміністрацією", — сказано в документі.

Раніше Фокус розповідав, що в лютому 2021 року комітет Ради схвалив перейменування селища на Донбасі в Нью-Йорк. Населений пункт, який зараз називається Новгородським, був заснований німцями у 1877 році.

Також Фокус повідомляв, що суд визнав законним перейменування Московського проспекту в Києві. 22 квітня Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту до проспекту Степана Бандери. Як заявив адвокат, рішення апеляційного суду стосується ще трьох столичних вулиць і одного провулка.