В Херсоне родители отсудили алименты у сына, которого выгнали 17 лет назад

Мать с детства записывала все, что делала для старшего ребенка, и потребовала денег, когда мужчина начал хорошо зарабатывать.

В Херсоне родители через суд заставили сына платить алименты на их содержание, хотя 17 лет назад отказались от него. Об этом пишет сайт "Херсонцы" по материалам судебного заседания.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Супружеская пара подала в Херсонский городской суд иск на старшего сына и потребовали, чтобы тот каждый месяц платиил им по 4 тысячи гривен на двоих. По словам родителей, они старательно и ответственно воспитывали ребенка, который сейчас хорошо зарабатывает на судах дальнего плавания, но не хочет помогать. Истцы заявили, что пенсии им не хватает на лекарства и специальное питание.

У ответчика оказалось другое мнение на этот счет. Во время заседания он заявил, что с 4 класса начал работать на сборе урожая в полях, с тех пор он долгое время отдавал деньги родителям, где бы ни работал. При этом он не чувствовал любви и заботы, которая доставалась его младшему брату. По мнению мужчины, отец и мать относились к нему больше как к средству заработка.

Когда житель Херсона влюбился и решил завести свою семью, родители выступили против свадьбы и потребовали новую трехкомнатную квартиру. Старший сын отправился работать за границу и отправлял почти все заработанные деньги на банковский счет матери. Несмотря на это, после свадьбы родственники выгнали его из дома, это было около 17 лет назад.

С тех пор мужчина проживает вместе с супругой у тещи и тестя. Последний в 2016 году перенес операцию на почках, поэтому сейчас не работает и нуждается в дорогих реабилитационных процедурах. Теща же выступила свидетелем и подтвердила, что родители выгнали ее зятя из дома и теперь не общаются с внучкой. При этом мать показывала тетрадь, куда с детства записывала все, что сделала для сына.

Во время судебного заседания выяснилось, что младший брат набрал много долгов, якобы поэтому родители и решили потребовать деньги у старшего. Учитывая все детали, Херсонский городской суд обязал ответчика пожизненно платить на содержание родителей по 440 гривен в месяц. Моряк подал апелляцию, однако высшая инстанция оставила решение без изменений.

В Закарпатской области родители отказались от девочки, спасшей братьев и сестер во время пожара. Отца лишили родительских прав, а мать бросила Софию Рознийчук ради другой семьи. За свой поступок юная украинка в 2019 году стала лауреатом Всеукраинской премии "Герой-спасатель", теперь же она воспитывается в детдоме.