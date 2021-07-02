У Херсоні батьки відсудили аліменти у сина, якого вигнали 17 років тому

Мати з дитинства записувала все, що робила для старшої дитини, і вимагала грошей, коли чоловік почав добре заробляти.

У Херсоні батьки через суд змусили сина платити аліменти на їхнє утримання, хоча 17 років тому відмовилися від нього. Про це пише сайт "Херсонці" за матеріалами судового засідання.

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Подружня пара подала до Херсонського міського суду позов на старшого сина і вимагала, щоб той щомісяця платив їм по 4 тисячі гривень на двох. За словами батьків, вони старанно та відповідально виховували дитину, яка зараз добре заробляє на суднах далекого плавання, але не хоче допомагати. Позивачі заявили, що пенсії їм не вистачає на ліки та спеціальне харчування.

У відповідача зовсім інша думка з цього приводу. Під час засідання він заявив, що з 4 класу почав працювати на зборі врожаю в полях, з тих пір він довгий час віддавав гроші батькам, де б не працював. При цьому він не відчував любові й турботи, яка діставалася його молодшому брату. На думку чоловіка, батько і мати ставилися до нього більше як до засобу заробітку.

Коли житель Херсона закохався і вирішив завести свою сімʼю, батьки виступили проти весілля і вимагали нову трикімнатну квартиру. Старший син вирушив працювати за кордон і надсилав майже всі зароблені гроші на банківський рахунок матері. Незважаючи на це, після весілля родичі вигнали його з дому, це було приблизно 17 років тому.

З тих пір чоловік проживає разом із дружиною у тещі й тестя. Останній в 2016 році переніс операцію на нирках, тому зараз не працює і потребує дорогих реабілітаційних процедур. Теща ж стала свідком і підтвердила, що батьки вигнали її зятя з дому і тепер не спілкуються з онукою. При цьому мати показувала зошит, куди з дитинства записувала все, що зробила для сина.

Під час судового засідання зʼясувалося, що молодший брат набрав багато боргів, нібито тому батьки і вирішили вимагати гроші у старшого. З огляду на всі деталі, Херсонський міський суд зобовʼязав відповідача довічно платити на утримання батьків по 440 гривень на місяць. Моряк подав апеляцію, проте вища інстанція залишила рішення без змін.

У Закарпатській області батьки відмовилися від дівчинки, яка врятувала братів і сестер під час пожежі. Батька позбавили батьківських прав, а мати кинула Софію Рознійчук заради іншої сімʼї. За свій вчинок юна українка в 2019 році стала лауреаткою Всеукраїнської премії "Герой-рятувальник", тепер же вона виховується в дитбудинку.