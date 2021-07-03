"Как яйца на Пасху": возле Львова креативно восстановили статую Хмельницкого (фото)

Общественная организация "Твори добро+" зашпаклевала и покрасила гетмана за свой счет, но многим украинцам результат не понравился.

Во Львовской области общественные деятели восстановили памятник Богдану Хмельницкому, который установили в селе Кунин еще в 1966 году. Подробности и фото в Facebook опубликовала пресс-служба Добросинско-Магеровской территориальной общины.

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Члены общественной организации "Твори добро+" обратили внимание на плачевное состояние железобетонного памятника, который за полвека успел значительно раскрошиться и потерять свою привлекательность. Активисты отреставрировали статую и постамент, а также разукрасили их: Богдан Хмельницкий получил малиновый кунтуш с плащом, черные шаровары, коричневые сапоги и шапку.

[ + – ] Памятник Богдану Хмельницкому после реставрации Фото: Добросинско Магеровская / Facebook [ + – ] Памятник Богдану Хмельницкому после реставрации Фото: Добросинско Магеровская / Facebook

Сельский совет поблагодарил реставраторов за проделанную работу и добавил, что это не первый их проект в Добросинско-Магеровской общине. В социальных сетях многие украинцы раскритиковали новый внешний вид Хмельницкого и решили, что активисты испортили памятник: одним не понравились слишком яркие цвета, другим — подпись "Твори добро+" и эмблема организации на постаменте, третьим — непрофессиональное исполнение. В комментариях пишут:

"Вы там в сосну ударились? Яйца себе так на Пасху отреставрируйте"; "Вы уверены, что знаете значение слова "реставрировали"? Я понимаю, что старались и делали от души, но это просто … ..ц"; "Это какой-то трэш. Зачем вы его красили? Вы что не видите, что сделали из памятника фигурку для кукольного театра?".

[ + – ] Комментарии о памятнике Богдану Хмельницкому Фото: Скриншот [ + – ] Комментарии о памятнике Богдану Хмельницкому Фото: скриншот из Facebook

Соучредитель общественной организации Иван Иваницкий в комментарии Zaxid.net сообщил, что активисты потратили на работу 7 тысяч гривен из собственных средств. На эти деньги реставраторы разобрали кирпичный кааркас и заменили его цементно-гипсовой основой, после этого очистили статую, зашпаклевали и разукрасили.

По его словам, авторы пытались восстановить исторический образ Богдана Хмельникого. Так по сохранившимся портретам можно заметить, что гетман одевался в яркую одежду красных оттенков.

"Это не реставрация. Если мы будем использовать такое слово как реставрация, к нам будут обращаться люди, которые отвечают за архитектуру", — высказался Иван Иваницкий. — "Мы просто увидели этот памятник, который был в аварийном состоянии и начинал клониться. Мы сделали обзор, определили, какие нужно материалы и отреставрировали его собственными силами: так, как могли и умели".

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