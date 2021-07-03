"Як яйця на Великдень": поблизу Львова креативно відновили статую Хмельницького (фото)

Громадська організація "Твори добро +" зашпаклювати і пофарбувала гетьмана за свій рахунок, але багатьом українцям результат не сподобався.

У Львівській області громадські діячі відновили пам'ятник Богдану Хмельницькому, який встановили в селі Кунин ще в 1966 році. Подробиці і фото в Facebook опублікувала прес-служба Добросинський-Магеровському територіальної громади.

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Члени громадської організації "Твори добро +" звернули увагу на жалюгідний стан залізобетонного пам'ятника, який за півстоліття встиг значно розкришитися і втратити свою привабливість. Активісти відреставрували статую і постамент, а також прикрасили їх: Богдан Хмельницький отримав малиновий кунтуш з плащем, чорні шаровари, коричневі чоботи і шапку.

[ + – ] Пам'ятник Богдану Хмельницькому після реставрації Фото: Добросинско Магеровская / Facebook [ + – ] Пам'ятник Богдану Хмельницькому після реставрації Фото: Добросинско Магеровская / Facebook

Сільська рада подякував реставраторів за виконану роботу і додав, що це не перший їхній проект в Добросинський-Магеровському громаді. У соціальних мережах багато українців розкритикували новий зовнішній вигляд Хмельницького і вирішили, що активісти зіпсували пам'ятник: одним не сподобалися дуже яскраві кольори, іншим — підпис "Твори добро +" і емблема організації на постаменті, третім — непрофесійне виконання. У коментарях пишуть:

"Ви там в сосну вдарились? Яйця собі так на Великдень відреставруйте"; "Ви впевнені, що знаєте значення слова "реставрували"? Я розумію, що старалися і робили від душі, але це просто.....ц"; "Це якийсь треш. Навіщо ви його фарбували? Ви що не бачите, що зробили з пам'ятника фігурку для лялькового театру?".

[ + – ] Коментарі про пам'ятник Богдану Хмельницькому Фото: Скриншот [ + – ] Коментарі про пам'ятник Богдану Хмельницькому Фото: скриншот из Facebook

Співзасновник громадської організації Іван Іваницький в коментарі Zaxid.net повідомив, що активісти витратили на роботу 7 тисяч гривень з власних коштів. На ці гроші реставратори розібрали цегляний кааркас і замінили його цементно-гіпсової основою, після цього очистили статую, зашпаклювали і прикрасили.

За його словами, автори намагалися відновити історичний образ Богдана Хмільник. Так за збереженими портретів можна помітити, що гетьман одягався в яскравий одяг червоних відтінків.

"Це не реставрація. Якщо ми будемо використовувати таке слово як реставрація, до нас звертатимуться люди, які відповідають за архітектуру", — висловився Іван Іваницький. — "Ми просто побачили стародавню пам'ятку, який був в аварійному стані і починав хилитися. Ми зробили огляд, визначили, які потрібно матеріали і відреставрували його власними силами: так, як могли і вміли".

Раніше під Харковом націоналісти знищили пам'ятник дружбі України і Росії. Всього за день цього монумент відкрив глава фракції "Опозиційна платформи — За життя" Сергій Лесик.