Блогер Ивангай извинился за посты о России: "Надеюсь, русские и украинцы будут братьями"

Ивангай удалил твиты о российской оккупации Крыма и Донбасса, опубликованные на фоне скандала с интервью Юрию Дудю.

Украинский блогер Ивангай (EeOneGuy) извинился перед россиянами за посты в Twitter, в которых критиковал Россию. Он объяснился перед пользователями в новом ролике на своем YouTube-канале.

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По словам Ивангая, он публиковал предыдущие посты, потому что был обеспокоен политикой действующей власти в России. Иван Рудской (настоящее имя блогера) удалил практически все публикации в социальной сети в Twitter, но разместил такую:

"Простите меня, русские люди, кого я оскорбил своими твитами. Надеюсь что великий русский народ и свободолюбивые украинцы всегда будут братьями, не смотря на внешнюю политику текущей власти РФ".

[ + – ] Пост Ивангая c извинениями в Twitter Фото: Скриншот

В видеоблоге Ивангай добавил, что остается патриотом Украины, однако русский язык ему удобнее использовать в работе. По его мнению, русский язык является хорошим инструментом для налаживания "здоровых отношений" между россиянами и украинцами.

"Я категорически против того, что русский язык используется для вторжения и оккупации чужих территорий", — подчеркнул Ивангай.

Иван также отметил, что хотел бы отправиться в путешествие по России, но опасается за свое благополучие из-за конфликта между странами.

Ранее блогер Ивангай обвинил Дудя в трусости из-за монтажа интервью. Иван Рудской заявил в Twitter, что журналист вырезал из видео "главный месседж" о репрессиях украинцев, Голодоморе и войне Украины с Россией. В одном из постов он также написал следующей:

"Давайте вспомним, как РФ отжала у Украины их территории, ценой тысячи жизней, и то, что народ России бессилен против этого. Донецк, Луганск, Крым".

[ + – ] Твиты Ивангая о российской оккупации Фото: Скриншот

Юрий Дудь после обвинений выложил вырезанный фрагмент из интервью с Ивангаем. Он объяснил, что команда убрала некоторые моменты при монтаже, чтобы утомлять зрителя и оставить только самое интересное. Журналист также намекнул, что Ивангай не смог внятно выразить свои мысли.