Блогер Івангай вибачився за пости про Росію: "Сподіваюся, росіяни й українці будуть братами"
Івангай видалив твіти про російську окупацію Криму і Донбасу, опубліковані на тлі скандалу з інтерв'ю Юрія Дудю.
Український блогер Івангай (EeOneGuy) вибачився перед росіянами за пости в Twitter, в яких критикував Росію. Він освідчився перед користувачами в новому ролику на своєму YouTube-каналі.
За словами Івангая, він публікував попередні пости, бо був стурбований політикою чинної влади в Росії. Іван Рудський (справжнє ім'я блогера) видалив практично всі публікації в соціальній мережі в Twitter, натомість розмістив таку:
"Вибачте мене, російські люди, кого я образив своїми твітами. Сподіваюся що великий російський народ і волелюбні українці завжди будуть братами, не дивлячись на зовнішню політику діючої влади РФ".
У відеоблозі Івангай додав, що залишається патріотом України, проте російську мову йому зручніше використовувати в роботі. На його думку, російська мова є хорошим інструментом для налагодження "здорових відносин" між росіянами і українцями.
"Я категорично проти того, що російська мова використовується для вторгнення і окупації чужих територій", — підкреслив Івангай.
Іван також зазначив, що хотів би вирушити в подорож по Росії, але побоюється за своє благополуччя через конфлікт між країнами.
Раніше блогер Івангай звинуватив Дудя в боягузтві через монтаж інтерв'ю. Іван Рудський заявив в Twitter, що журналіст вирізав з відео "головний меседж" про репресії українців, Голодомор і війну України з Росією. В одному з постів він також написав наступною:
"Давайте згадаємо, як РФ віджала у України їх території, ціною тисячі життів, і те, що народ Росії безсилий проти цього. Донецьк, Луганськ, Крим".
Юрій Дудь після звинувачень опублікував вирізаний фрагмент з інтерв'ю з Івангаем. Він пояснив, що команда прибрала деякі моменти при монтажі, щоб втомлювати глядача і залишити тільки найцікавіше. Журналіст також натякнув, що Івангай не зміг виразно висловити свої думки.