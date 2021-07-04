Статистика коронавируса на 4 июля: 10 человек умерло, на Закарпатье ни одного заболевшего

В Киеве зарегистрировано 126 новых случаев заболевания коронавирусом, далее по количеству инфицированных – Одесская (49) и Киевская (31) области.

За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 377 человек (из них 11 детей и 5 медработников), сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

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Госпитализировали 460 человек, 10 человек умерло, выздоровевших – 526.

Также было сделано 27 979 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР — 14 229, методом ИФА — 3 345, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 — 10 405.

Всего за время пандемии в Украине:

заболели — 2 237 553 человека;

выздоровели — 2 171 182 человек;

умерли — 52 470 человек;

проведено ПЦР-тестов — 10 915 176.

За субботу больше всего подтвержденных случаев COVID-19 выявили в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 126 случаев;

Винницкая область — 3 случая;

Волынская область — 5 случаев;

Днепропетровская область — 20 случаев;

Донецкая область — 3 случая;

Житомирская область — 5 случаев;

Закарпатская область — 0 случаев;

Запорожская область — 26 случаев;

Ивано-Франковская область — 6 случаев;

Киевская область — 31 случай;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 1 случай;

Львовская область — 12 случаев;

Николаевская область — 17 случаев;

Одесская область — 49 случаев;

Полтавская область — 3 случая;

Ровенская область — 1 случай;

Сумская область — 15 случаев;

Тернопольская область — 12 случаев;

Харьковская область — 11 случай;

Херсонская область — 11 случаев;

Хмельницкая область — 5 случаев;

Черкасская область — 5 случаев;

Черновицкая область — 4 случаев;

Черниговская область — 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Среди украинцев за субботу вторую дозу прививки от COVID-19 получили 17 368 человек. Первую дозу получили 21 489 человек.

На протяжении минувших суток над вакцинацией украинцев работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививок, 125 центров вакцинации.

С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 2 059 726 человек, обе дозы — 841 291 человек.

Напоминаем, что Калифорнийский штамм снижает эффективность вакцины Пфайзер в 3 раза, говорят ученые. Пятый по счету штамм коронавируса эпсилон становится доминирующим в США и был найден еще в 34 странах мира.