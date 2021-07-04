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Статистика коронавируса на 4 июля: 10 человек умерло, на Закарпатье ни одного заболевшего

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коронавирус
Фото: Swissinfo

В Киеве зарегистрировано 126 новых случаев заболевания коронавирусом, далее по количеству инфицированных – Одесская (49) и Киевская (31) области.

За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 377 человек (из них 11 детей и 5 медработников), сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Госпитализировали 460 человек, 10 человек умерло, выздоровевших – 526.

Также было сделано 27 979 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР — 14 229, методом ИФА — 3 345, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 — 10 405.

Всего за время пандемии в Украине:

  •    заболели — 2 237 553 человека;
  •    выздоровели — 2 171 182 человек;
  •    умерли — 52 470 человек;
  •    проведено ПЦР-тестов — 10 915 176.

За субботу больше всего подтвержденных случаев COVID-19 выявили в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  •    Киев — 126 случаев;
  •    Винницкая область — 3 случая;
  •    Волынская область — 5 случаев;
  •    Днепропетровская область — 20 случаев;
  •    Донецкая область — 3 случая;
  •    Житомирская область — 5 случаев;
  •    Закарпатская область — 0 случаев;
  •    Запорожская область — 26 случаев;
  •    Ивано-Франковская область — 6 случаев;
  •    Киевская область — 31 случай;
  •    Кировоградская область — 3 случая;
  •    Луганская область — 1 случай;
  •    Львовская область — 12 случаев;
  •    Николаевская область — 17 случаев;
  •    Одесская область — 49 случаев;
  •    Полтавская область — 3 случая;
  •    Ровенская область — 1 случай;
  •    Сумская область — 15 случаев;
  •    Тернопольская область — 12 случаев;
  •    Харьковская область — 11 случай;
  •    Херсонская область — 11 случаев;
  •    Хмельницкая область — 5 случаев;
  •    Черкасская область — 5 случаев;
  •    Черновицкая область — 4 случаев;
  •    Черниговская область — 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Среди украинцев за субботу вторую дозу прививки от COVID-19 получили 17 368 человек. Первую дозу получили 21 489 человек.

На протяжении минувших суток над вакцинацией украинцев работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививок, 125 центров вакцинации.

С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 2 059 726 человек, обе дозы — 841 291 человек.

Напоминаем, что Калифорнийский штамм снижает эффективность вакцины Пфайзер в 3 раза, говорят ученые. Пятый по счету штамм коронавируса эпсилон становится доминирующим в США и был найден еще в 34 странах мира.