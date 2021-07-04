Статистика коронавируса на 4 июля: 10 человек умерло, на Закарпатье ни одного заболевшего
В Киеве зарегистрировано 126 новых случаев заболевания коронавирусом, далее по количеству инфицированных – Одесская (49) и Киевская (31) области.
За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 377 человек (из них 11 детей и 5 медработников), сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Госпитализировали 460 человек, 10 человек умерло, выздоровевших – 526.
Также было сделано 27 979 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР — 14 229, методом ИФА — 3 345, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 — 10 405.
Всего за время пандемии в Украине:
- заболели — 2 237 553 человека;
- выздоровели — 2 171 182 человек;
- умерли — 52 470 человек;
- проведено ПЦР-тестов — 10 915 176.
За субботу больше всего подтвержденных случаев COVID-19 выявили в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 126 случаев;
- Винницкая область — 3 случая;
- Волынская область — 5 случаев;
- Днепропетровская область — 20 случаев;
- Донецкая область — 3 случая;
- Житомирская область — 5 случаев;
- Закарпатская область — 0 случаев;
- Запорожская область — 26 случаев;
- Ивано-Франковская область — 6 случаев;
- Киевская область — 31 случай;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 1 случай;
- Львовская область — 12 случаев;
- Николаевская область — 17 случаев;
- Одесская область — 49 случаев;
- Полтавская область — 3 случая;
- Ровенская область — 1 случай;
- Сумская область — 15 случаев;
- Тернопольская область — 12 случаев;
- Харьковская область — 11 случай;
- Херсонская область — 11 случаев;
- Хмельницкая область — 5 случаев;
- Черкасская область — 5 случаев;
- Черновицкая область — 4 случаев;
- Черниговская область — 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Среди украинцев за субботу вторую дозу прививки от COVID-19 получили 17 368 человек. Первую дозу получили 21 489 человек.
На протяжении минувших суток над вакцинацией украинцев работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививок, 125 центров вакцинации.
С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 2 059 726 человек, обе дозы — 841 291 человек.
Напоминаем, что Калифорнийский штамм снижает эффективность вакцины Пфайзер в 3 раза, говорят ученые. Пятый по счету штамм коронавируса эпсилон становится доминирующим в США и был найден еще в 34 странах мира.