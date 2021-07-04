Статистика коронавірусу на 4 липня: 10 осіб померло, на Закарпатті жодного хворого

У Києві зареєстровано 126 нових випадків захворювання на коронавірус, далі за кількістю інфікованих — Одеська (49) і Київська (31) області.

За минулу добу коронавірусом в Україні захворіли 377 осіб (з них 11 дітей та 5 медпрацівників), повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

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Госпіталізували 460 осіб, 10 осіб померло, видужали — 526.

Також було зроблено 27 979 тестів на коронавірус, з них методом ПЛР — 14 229, методом ІФА — 3 345, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 10 405.

Всього за час пандемії в Україні:

захворіли — 2 237 553 особи;

одужали — 2 171 182 осіб;

померли — 52 470 осіб;

проведено ПЛР-тестів — 10 915 176.

За суботу найбільше підтверджених випадків COVID-19 виявили в Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

Київ — 126 випадків;

Вінницька область — 3 випадки;

Волинська область — 5 випадків;

Дніпропетровська область — 20 випадків;

Донецька область — 3 випадки;

Житомирська область — 5 випадків;

Закарпатська область — 0 випадків;

Запорізька область — 26 випадків;

Івано-Франківська область — 6 випадків;

Київська область — 31 випадок;

Кіровоградська область — 3 випадки;

Луганська область — 1 випадок;

Львівська область — 12 випадків;

Миколаївська область — 17 випадків;

Одеська область — 49 випадків;

Полтавська область — 3 випадки;

Рівненська область — 1 випадок;

Сумська область — 15 випадків;

Тернопільська область — 12 випадків;

Харківська область — 11 випадок;

Херсонська область — 11 випадків;

Хмельницька область — 5 випадків;

Черкаська область — 5 випадків;

Чернівецька область — 4 випадків;

Чернігівська область — 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Серед українців за суботу другу дозу щеплення від COVID-19 отримали 17 368 осіб. Першу дозу отримали 21 489 осіб.

Протягом минулої доби над вакцинацією українців працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплень, 125 центрів вакцинації.

З початку кампанії по вакцинації першу дозу вакцини здобули 2 059 726 осіб, обидві дози — 841 291 осіб.

Нагадуємо, що Каліфорнійський штам знижує ефективність вакцини Пфайзер в 3 рази, кажуть вчені. Пʼятий за рахунком штам коронавируса епсилон стає домінуючим в США і був знайдений ще в 34 країнах світу.