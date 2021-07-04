Статистика коронавірусу на 4 липня: 10 осіб померло, на Закарпатті жодного хворого
У Києві зареєстровано 126 нових випадків захворювання на коронавірус, далі за кількістю інфікованих — Одеська (49) і Київська (31) області.
За минулу добу коронавірусом в Україні захворіли 377 осіб (з них 11 дітей та 5 медпрацівників), повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя.
Госпіталізували 460 осіб, 10 осіб померло, видужали — 526.
Також було зроблено 27 979 тестів на коронавірус, з них методом ПЛР — 14 229, методом ІФА — 3 345, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 10 405.
Всього за час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 237 553 особи;
- одужали — 2 171 182 осіб;
- померли — 52 470 осіб;
- проведено ПЛР-тестів — 10 915 176.
За суботу найбільше підтверджених випадків COVID-19 виявили в Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- Київ — 126 випадків;
- Вінницька область — 3 випадки;
- Волинська область — 5 випадків;
- Дніпропетровська область — 20 випадків;
- Донецька область — 3 випадки;
- Житомирська область — 5 випадків;
- Закарпатська область — 0 випадків;
- Запорізька область — 26 випадків;
- Івано-Франківська область — 6 випадків;
- Київська область — 31 випадок;
- Кіровоградська область — 3 випадки;
- Луганська область — 1 випадок;
- Львівська область — 12 випадків;
- Миколаївська область — 17 випадків;
- Одеська область — 49 випадків;
- Полтавська область — 3 випадки;
- Рівненська область — 1 випадок;
- Сумська область — 15 випадків;
- Тернопільська область — 12 випадків;
- Харківська область — 11 випадок;
- Херсонська область — 11 випадків;
- Хмельницька область — 5 випадків;
- Черкаська область — 5 випадків;
- Чернівецька область — 4 випадків;
- Чернігівська область — 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Серед українців за суботу другу дозу щеплення від COVID-19 отримали 17 368 осіб. Першу дозу отримали 21 489 осіб.
Протягом минулої доби над вакцинацією українців працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплень, 125 центрів вакцинації.
З початку кампанії по вакцинації першу дозу вакцини здобули 2 059 726 осіб, обидві дози — 841 291 осіб.
Нагадуємо, що Каліфорнійський штам знижує ефективність вакцини Пфайзер в 3 рази, кажуть вчені. Пʼятий за рахунком штам коронавируса епсилон стає домінуючим в США і був знайдений ще в 34 країнах світу.