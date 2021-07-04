Дожди, град и шквалы. В Украине объявлено штормовое предупреждение

Во многих областях ожидаются ливни, местами — грозы.

Сегодня, 4 июля, на территории Украины ожидаются ливни, местами – грозы. В западных областях сегодня ожидаются ливни, во Львовской и Волынской — небольшие дожди. В течение дня температура воздуха максимально повысится до +24°, сообщает Укргидрометцентр.

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В большинстве южных и центральных областей ожидаются местами гради и шквалы 15-20 м/с, сообщается на сайте ГСЧС.

На севере Украины теплее — до +26°. Осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

В восточных областях воздух прогреется до +29°…+33°. Ожидаются дожди, местами — грозы. Похожая погода будет наблюдаться и в центре. Максимальная температура +28°. Ожидаются дожди и грозы.

На юге и в Крыму будет немного прохладнее. Столбики термометров покажут +24°…+25°. В Одесской области и Симферополе ожидаются ливни, на остальной территории — грозы.

Напоминаем, что синоптики прогнозируют рекордную жару в Украине. Украину будет заливать ливнями, возможны сильные грозы с градом и пылевые бури.