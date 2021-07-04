Дожди, град и шквалы. В Украине объявлено штормовое предупреждение
Во многих областях ожидаются ливни, местами — грозы.
Сегодня, 4 июля, на территории Украины ожидаются ливни, местами – грозы. В западных областях сегодня ожидаются ливни, во Львовской и Волынской — небольшие дожди. В течение дня температура воздуха максимально повысится до +24°, сообщает Укргидрометцентр.
В большинстве южных и центральных областей ожидаются местами гради и шквалы 15-20 м/с, сообщается на сайте ГСЧС.
На севере Украины теплее — до +26°. Осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Черниговской областях.
В восточных областях воздух прогреется до +29°…+33°. Ожидаются дожди, местами — грозы. Похожая погода будет наблюдаться и в центре. Максимальная температура +28°. Ожидаются дожди и грозы.
На юге и в Крыму будет немного прохладнее. Столбики термометров покажут +24°…+25°. В Одесской области и Симферополе ожидаются ливни, на остальной территории — грозы.
Напоминаем, что синоптики прогнозируют рекордную жару в Украине. Украину будет заливать ливнями, возможны сильные грозы с градом и пылевые бури.