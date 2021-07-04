Дощі, град і шквали. В Україні оголошено штормове попередження

У багатьох областях очікуються зливи, місцями — грози.

Сьогодні, 4 липня, на території України очікуються зливи, місцями — грози. У західних областях сьогодні очікуються зливи, у Львівській і Волинській — невеликі дощі. Протягом дня температура повітря максимально підвищиться до + 24 °, повідомляє Укргідрометцентр.

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У більшості південних і центральних областей очікуються місцями гради і шквали 15-20 м/с, повідомляється на сайті ГСЧС.

На півночі України тепліше — до + 26 °. Опади очікуються в Київській, Сумській та Чернігівській областях.

У східних областях повітря прогріється до + 29 ° ... + 33 °. Очікуються дощі, місцями — грози. Схожа погода буде спостерігатися і в центрі. Максимальна температура + 28 °. Очікуються дощі і грози.

На півдні і в Криму буде трохи прохолодніше. Стовпчики термометрів покажуть + 24 ° ... + 25 °. В Одеській області та Сімферополі очікуються зливи, на решті території — грози.

Нагадуємо, що синоптики прогнозують рекордну спеку в Україні. Україну заливатиме зливами, можливі сильні грози з градом і пилові бурі.