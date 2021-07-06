В Одессе обвалилось перекрытие в доме, погибла женщина (фото)

Всего, по информации спасателей, обвалилось 20 квадратных метров, а расчищали завалы 24 сотрудника ГСЧС.

В Одессе произошел обвал в одном из жилых домов, в результате которого погибла пожилая женщина.

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Как во вторник, 6 июля сообщает в соцсети Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, обрушение перекрытия случилось в доме на улице Степная.

"Работы по разборке завала в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в Одессе по улице Степная, 34, где произошло обрушение перекрытия на площади 20 м², завершены", – говорится в сообщении.

[ + – ] На месте обвала [ + – ] Спасатели [ + – ] Рухнувшая крыша [ + – ] Спасатели за работой

В ГСЧС добавили, что под завалами было обнаружено тело хозяйки квартиры 1938 года рождения.

К спасательной операции пришлось привлекать 24 сотрудника Службы.

Напомним, в центре Киева потолок квартиры обвалился и травмировал 71-летнюю женщину в историческом здании.

Также мы писали, что в Киеве на Андреевском спуске обвалилась крыша исторического дома.

Фокус сообщал о том, что в Киеве обвалилось сразу несколько балконов в многоэтажке.