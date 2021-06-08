В Киеве потолок квартиры обвалилась на голову женщины из-за ремонта соседей (видео)

Штукатурка рухнула с потолка на киевлянку, которая угодила в больницу. По словам архитектора, владельцу квартиры грозит уголовная ответственность.

В центре Киева потолок квартиры обвалился и травмировал 71-летнюю женщину в историческом здании. Муж пострадавшей рассказал подробности в программе "ТСН".

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Инцидент произошел в историческом доме на улице Саксаганского, которому уже более 120 лет — его построили в 1897 году. Куски бетонной штукатурки рухнули на пожилую женщину, тогда как ее муж успел среагировать и вовремя выскочил из комнаты. Медики увезли киевлянку в больницу и диагностировали у нее ушибы, к счастью, обошлось без черепно-мозговой травмы.

Мужчина утверждает, что лег передохнуть в спальне и услышал громкий шум из квартиры сверху, где соседи делают ремонт. Он показал супруге трещины, которые начали появляться на потолке, и в этот момент кусок штукатурки упал ей на голову с высоты 4-х метров. Удар был настолько сильным, что сломалась кровать в комнате.

Квартиру этажом выше около полугода назад купил гражданин Италии, который сейчас делает там ремонт. Соседи рассказывают: рабочие снесли все перегородки в в помещениях и оставили только несущие стены, после этого потолок в квартире ниже пошел трещинами.

Юрист итальянца заглянул к пострадавшим и заявил, что если причиной обрушения признают ремонтные работы — владелец выплатит компенсацию за материальный и моральный ущерб. По его словам, у нового владельца есть все документы, разрешающие ремонт.

В то же время, киевский архитектор Георгий Духовичный утверждает, что никаких разрешений власти Киева не давали, ведь дом представляет историческую ценность, а любые вибрации могут его обрушить. Полиция и архитектурная служба могут открыть против застройщика уголовное производство.

"Они все будут виноваты в том, что уничтожили исторические потолки", — отметил архитектор. — "Теперь денег не хватит, чтобы все это компенсировать, я могу гарантировать".

Ранее стало известно, что застройщики уничтожают историческое здание в Киеве, где еще живут люди. Рабочие начали забивать сваи прямо под фундаментом дома №93 на улице Владимирской, что привело к опасным разрушениям. При этом застройщики выкупили часть квартир, но так и не сделали обещанный ремонт.

Писали также о пяти исторических зданиях Киева, которые общественность пытается спасти. Все эти дома могли бы стать достопримечательностями, привлекающими туристов.

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