У Києві стеля квартири обвалилася на голову жінки через ремонт сусідів (відео)

Штукатурка звалилася зі стелі на киянку, яка потрапила в лікарню. За словами архітектора, власнику квартири загрожує кримінальна відповідальність.

У центрі Києва стеля квартири обвалилася і травмувала 71-річну жінку в історичній будівлі. Чоловік потерпілої розповів подробиці в програмі "ТСН".

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Інцидент стався в історичному будинку на вулиці Саксаганського, якому вже понад 120 років — його побудували в 1897 році. Шматки бетонної штукатурки впали на літню жінку, тоді як її чоловік встиг зреагувати і вчасно вискочив з кімнати. Медики відвезли киянку до лікарні і діагностували в неї забої, на щастя, обійшлося без черепно-мозкової травми.

Чоловік стверджує, що ліг перепочити в спальні і почув гучний шум з квартири зверху, де сусіди роблять ремонт. Він показав дружині тріщини, які почали з'являтися на стелі, і в цей момент шматок штукатурки впав їй на голову з висоти 4-х метрів. Удар був настільки сильним, що зламалося ліжко в кімнаті.

Квартиру поверхом вище близько півроку тому придбав громадянин Італії, який наразі робить там ремонт. Сусіди розповідають: робочі знесли всі перегородки в приміщеннях і залишили тільки несучі стіни, після цього стеля в квартирі нижче покрилася тріщинами.

Юрист італійця заглянув до постраждалих і заявив, що якщо причиною обвалення визнають ремонтні роботи — власник виплатить компенсацію за матеріальну та моральну шкоду. За його словами, у нового власника є всі документи, що дозволяють ремонт.

У той же час, київський архітектор Георгій Духовичний стверджує, що ніяких дозволів влада Києва не давала, адже будинок являє собою історичну цінність, а будь-які вібрації можуть його обрушити. Поліція й архітектурна служба можуть відкрити проти забудовника кримінальне провадження.

"Вони всі будуть винні в тому, що знищили історичні стелі", — зазначив архітектор. — "Тепер грошей не вистачить, щоб усе це компенсувати, я можу гарантувати".

Раніше стало відомо, що забудовники знищують історичну будівлю в Києві, де ще живуть люди. Робітники почали забивати палі прямо під фундаментом будинку №93 на вулиці Володимирській, що призвело до небезпечних руйнувань. При цьому забудовники викупили частину квартир, але так і не зробили обіцяний ремонт.

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