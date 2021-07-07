В Киеве полицейские избили иностранца дубинками ради 500 гривен и наушников, - прокуратура

После незаконного обыска стражи порядка увезли человека в безлюдное место, а потом пытали при помощи резиновых дубинок, считают прокуроры.

В Киеве двух полицейских подозревают в избиении и ограблении гражданина Армении. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как предполагает следствие, ночью 1 июля два сотрудника полиции охраны из Оболонского района без веского повода остановили иностранца на улице, провели незаконный обыск и потребовали у 500 гривен. Когда пострадавший отказался давать деньги, правоохранители посадили его в служебный автомобиль и вывезли в безлюдное место в Лесном массиве, где избили резиновыми дубинками по рукам и ногам. В итоге у жертвы забрали 500 гривен и беспроводные наушники.

Прокуроры совместно с сотрудниками ГБР провели расследование и спустя несколько дней сообщили двум полицейским о подозрении в краже, незаконном лишении свободы, вымогательстве и превышении властных полномочий. Сейчас подозреваемые находятся под арестом без права внесения залога, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет, конфискация имущества и лишение права заниматься правоохранительной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее появилась информация, что полицейский насмерть забил мужчину после скандала в Кривом Роге. Как выяснила Генпрокуратура, командир взвода патрульной полиции заковал в наручники посетителя кафе, который обругал его матом, а затем вывез в посадку и сильно ударил по голове. В итоге пострадавший получил тяжелую травму и скончался через три недели в больнице, не приходя в сознание.

До этого писали, что полицейские избили подростков из-за шумных развлечений в Киеве. Очевидцы сняли на камеру, как стражи порядка грубо обыскали двух парней, а одного из них повалили на асфальт и ударили по голове. Свидетели заявили, что молодые люди слушали музыку и не мешали никому, кроме мужчины, косившего траву поблизости.